Шахтёр - Аталанта 02 Октября прямая трансляция
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
02 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Аталанта, которое состоится 02 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Украина
Аталанта
Бергамо, Италия
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|21
|пз
|Артём Бондаренко
|8
|пз
|Дмитрий Крыськив
|10
|пз
|Георгий Судаков
|11
|нп
|Александр Зубков
|2
|нп
|Лассина Траоре
|39
|нп
|Невертон
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|зщ
|Мартен де Рон
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|13
|пз
|Эдерсон
|11
|пз
|Адемола Лукман
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|32
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Марино Пушич
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|11.12.2019
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|0 : 3
|01.10.2019
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|23.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 2
|24.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 3
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|2
|4
| 3
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Штутгарт
|2
|1
| 23
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
|25
|Штурм
|1
|0
|26
|РБ Лейпциг
|1
|0
|27
|Жирона
|1
|0
|28
|Милан
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Янг Бойз
|1
|0
|32
|Брюгге
|1
|0
|33
|Слован Бр
|1
|0
|34
|Фейеноорд
|1
|0
|35
|Динамо З
|1
|0
|36
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0