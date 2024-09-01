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Шахтёр - Аталанта 02 Октября прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
02 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Шахтёр
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Аталанта, которое состоится 02 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Украина
Аталанта
Бергамо, Италия
31УкраинаврДмитрий Ризнык
26УкраиназщЕфим Конопля
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
21УкраинапзАртём Бондаренко
8УкраинапзДмитрий Крыськив
10УкраинапзГеоргий Судаков
11УкраинанпАлександр Зубков
2Буркина-ФасонпЛассина Траоре
39Бразилиянп Невертон
29ИталияврМарко Карнесекки
3Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
19АлбаниязщБерат Джимсити
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
15НидерландызщМартен де Рон
22ИталиязщМаттео Руджери
13Бразилияпз Эдерсон
11НигерияпзАдемола Лукман
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
32ИталиянпМатео Ретеги
Главные тренеры
НидерландыМарино Пушич
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
11.12.2019Лига чемпионовГруппа C. 6-й турШахтёр0 : 3Аталанта
01.10.2019Лига чемпионовГруппа C. 2-й турАталанта1 : 2Шахтёр
27.09.2024Украина — Премьер-лига8-й тур1 : 1Шахтёр
23.09.2024Украина — Премьер-лига7-й турШахтёр4 : 0
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 0Шахтёр
14.09.2024Украина — Премьер-лига6-й турШахтёр5 : 2
24.08.2024Украина — Премьер-лига4-й тур4 : 3Шахтёр
28.09.2024Италия — Серия А6-й тур1 : 1Аталанта
24.09.2024Италия — Серия А5-й турАталанта2 : 3
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАталанта0 : 0
15.09.2024Италия — Серия А4-й турАталанта3 : 2
30.08.2024Италия — Серия А3-й тур4 : 0Аталанта
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Брест26
2
1/8 финала
Спарта П24
3
1/8 финала
Бавария13
4
1/8 финала
Селтик13
5
1/8 финала
Байер13
6
1/8 финала
Боруссия Д13
7
1/8 финала
Астон Вилла13
8
1/8 финала
Реал Мадрид13
9
Плей-офф
Ливерпуль13
10
Плей-офф
Ювентус13
11
Плей-офф
Спортинг13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Штутгарт21
23
Плей-офф
Црвена Звезда10
24
Плей-офф
Барселона10
25 Штурм10
26 РБ Лейпциг10
27 Жирона10
28 Милан10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Лилль10
31 Янг Бойз10
32 Брюгге10
33 Слован Бр10
34 Фейеноорд10
35 Динамо З10
36 Ред Булл Зальцбург20

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