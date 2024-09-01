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Динамо З - Монако 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
02 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Динамо З
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Монако, которое состоится 02 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Монако
Монако, Монако
33ХорватияврИван Невистич
22Северная МакедониязщСтефан Ристовски
28МартиниказщКевин Теофиль-Катерин
4ИспаниязщРауль Торренте
18ФранциязщРонаэль Пьер-Габриэль
27ХорватияпзЙосип Мишич
25ХорватияпзПетар Сучич
10ХорватияпзМартин Батурина
19КолумбиянпХуан Кордоба
20ХорватиянпМарко Пьяца
9ХорватиянпБруно Петкович
16ШвейцарияврФилипп Кён
2Бразилиязщ Вандерсон
5ГерманиязщТило Керер
22ГаназщМохаммед Салису
12БразилиязщКаю Энрике
6ШвейцарияпзДенис Закария
15СенегалпзЛамин Камара
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
18ЯпонияпзТакуми Минамино
7МароккопзЭлисс Бен-Сегир
36ШвейцариянпБрил Эмболо
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
ХорватияСандро Перкович
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
28.09.2024Хорватия — Первая лига8-й турДинамо З5 : 1
21.09.2024Хорватия — Первая лига7-й тур4 : 1Динамо З
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур9 : 2Динамо З
13.09.2024Хорватия — Первая лига6-й турДинамо З0 : 1
01.09.2024Хорватия — Первая лига5-й тур1 : 1Динамо З
28.09.2024Франция — Лига 16-й турМонако2 : 1
22.09.2024Франция — Лига 15-й турМонако3 : 1
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турМонако2 : 1
14.09.2024Франция — Лига 14-й тур0 : 3Монако
01.09.2024Франция — Лига 13-й турМонако1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Динамо» (Загреб) — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Брест26
2
1/8 финала
Спарта П24
3
1/8 финала
Бавария13
4
1/8 финала
Селтик13
5
1/8 финала
Байер13
6
1/8 финала
Боруссия Д13
7
1/8 финала
Астон Вилла13
8
1/8 финала
Реал Мадрид13
9
Плей-офф
Ливерпуль13
10
Плей-офф
Ювентус13
11
Плей-офф
Спортинг13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Штутгарт21
23
Плей-офф
Црвена Звезда10
24
Плей-офф
Барселона10
25 Штурм10
26 РБ Лейпциг10
27 Жирона10
28 Милан10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Лилль10
31 Янг Бойз10
32 Брюгге10
33 Слован Бр10
34 Фейеноорд10
35 Динамо З10
36 Ред Булл Зальцбург20

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