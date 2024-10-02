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Штурм - Брюгге 02 Октября прямая трансляция

Стадион: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
02 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Штурм
Брюгге

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Брюгге, которое состоится 02 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1НидерландыврКьелл Схерпен
22Босния и ГерцеговиназщЮсуф Газибегович
2ШотландиязщМакс Джонстон
35АвстриязщНиклас Гейрхофер
47АвстриязщЭмануэль Айву
8Кот-д'ИвуарпзМалик Ялькуе
19СловенияпзТоми Хорват
10ГрузияпзОтар Китеишвили
18ДаниянпМика Биерет
15ДаниянпВильям Бёвинг
20НорвегиянпСиди Ятта
22БельгияврСимон Миньоле
65БельгиязщХоакин Сейс
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
44БельгиязщБрандон Мехеле
55БельгиязщМаксим Де Кёйпер
10НорвегияпзУго Ветлесен
15НигерияпзРафаэль Оньедика
7ДанияпзАндреас Сков Ольсен
20БельгияпзХанс Ванакен
8ГрецияпзХристос Дзолис
19ШвециянпХокан Нильссон
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
БельгияНики Хайен
История личных встреч
28.09.2024Австрия — Бундеслига8-й тур1 : 2Штурм
25.09.2024Австрия — Бундеслига6-й тур2 : 2Штурм
22.09.2024Австрия — Бундеслига7-й турШтурм0 : 3
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1Штурм
31.08.2024Австрия — Бундеслига5-й турШтурм4 : 2
27.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 9-й тур1 : 1Брюгге
22.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 8-й турБрюгге2 : 4
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБрюгге0 : 3
14.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 7-й тур0 : 3Брюгге
01.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 6-й турБрюгге3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Брест26
2
1/8 финала
Спарта П24
3
1/8 финала
Бавария13
4
1/8 финала
Селтик13
5
1/8 финала
Байер13
6
1/8 финала
Боруссия Д13
7
1/8 финала
Астон Вилла13
8
1/8 финала
Реал Мадрид13
9
Плей-офф
Ливерпуль13
10
Плей-офф
Ювентус13
11
Плей-офф
Спортинг13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Штутгарт21
23
Плей-офф
Црвена Звезда10
24
Плей-офф
Барселона10
25 Штурм10
26 РБ Лейпциг10
27 Жирона10
28 Милан10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Лилль10
31 Янг Бойз10
32 Брюгге10
33 Слован Бр10
34 Фейеноорд10
35 Динамо З10
36 Ред Булл Зальцбург20

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