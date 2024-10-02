Штурм - Брюгге 02 Октября прямая трансляция
Стадион: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
02 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Брюгге, которое состоится 02 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|1
|вр
|Кьелл Схерпен
|22
|зщ
|Юсуф Газибегович
|2
|зщ
|Макс Джонстон
|35
|зщ
|Никлас Гейрхофер
|47
|зщ
|Эмануэль Айву
|8
|пз
|Малик Ялькуе
|19
|пз
|Томи Хорват
|10
|пз
|Отар Китеишвили
|18
|нп
|Мика Биерет
|15
|нп
|Вильям Бёвинг
|20
|нп
|Сиди Ятта
|22
|вр
|Симон Миньоле
|65
|зщ
|Хоакин Сейс
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|7
|пз
|Андреас Сков Ольсен
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|19
|нп
|Хокан Нильссон
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Ники Хайен
История личных встреч
|28.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|25.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Австрия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|27.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 9-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 8-й тур
|2 : 4
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|2
|4
| 3
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Штутгарт
|2
|1
| 23
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
|25
|Штурм
|1
|0
|26
|РБ Лейпциг
|1
|0
|27
|Жирона
|1
|0
|28
|Милан
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Янг Бойз
|1
|0
|32
|Брюгге
|1
|0
|33
|Слован Бр
|1
|0
|34
|Фейеноорд
|1
|0
|35
|Динамо З
|1
|0
|36
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0