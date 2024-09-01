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Бенфика - Атлетико М 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Бенфика
Атлетико М

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Атлетико М, которое состоится 02 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Атлетико М
Мадрид, Испания
1УкраинаврАнатолий Трубин
6ДаниязщАлександр Бах
4ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
3ИспаниязщАльваро Фернандес
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
8НорвегияпзФредрик Эурснес
10ТурцияпзОркун Кёкчю
11АргентинапзАнхель Ди Мария
17ТурцияпзКерем Актюркоглу
14ГрециянпВангелис Павлидис
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
24ИспаниязщРобен Ле Норман
2УругвайзщХосе Хименес
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
17ИспанияпзРодриго Рикельме
4АнглияпзКонор Галлахер
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ГерманияРоджер Шмидт
ПортугалияБруну Лаже
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
08.12.2015Лига чемпионовГруппа C. 6-й турБенфика1 : 2Атлетико М
30.09.2015Лига чемпионовГруппа C. 2-й турАтлетико М1 : 2Бенфика
28.09.2024Португалия — Примейра7-й турБенфика5 : 1
23.09.2024Португалия — Примейра6-й тур0 : 3Бенфика
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 2Бенфика
14.09.2024Португалия — Примейра5-й турБенфика4 : 1
30.08.2024Португалия — Примейра4-й тур1 : 1Бенфика
29.09.2024Испания — Примера8-й турАтлетико М1 : 1
26.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 1Атлетико М
22.09.2024Испания — Примера6-й тур1 : 1Атлетико М
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАтлетико М2 : 1
15.09.2024Испания — Примера5-й турАтлетико М3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Брест26
2
1/8 финала
Спарта П24
3
1/8 финала
Бавария13
4
1/8 финала
Селтик13
5
1/8 финала
Байер13
6
1/8 финала
Боруссия Д13
7
1/8 финала
Астон Вилла13
8
1/8 финала
Реал Мадрид13
9
Плей-офф
Ливерпуль13
10
Плей-офф
Ювентус13
11
Плей-офф
Спортинг13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Штутгарт21
23
Плей-офф
Црвена Звезда10
24
Плей-офф
Барселона10
25 Штурм10
26 РБ Лейпциг10
27 Жирона10
28 Милан10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Лилль10
31 Янг Бойз10
32 Брюгге10
33 Слован Бр10
34 Фейеноорд10
35 Динамо З10
36 Ред Булл Зальцбург20

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