Бенфика - Атлетико М 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Атлетико М, которое состоится 02 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Атлетико М
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|17
|пз
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|4
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Бруну Лаже
|Диего Симеоне
История личных встреч
|08.12.2015
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|1 : 2
|30.09.2015
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|5 : 1
|23.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|30.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|2
|4
| 3
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Штутгарт
|2
|1
| 23
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
|25
|Штурм
|1
|0
|26
|РБ Лейпциг
|1
|0
|27
|Жирона
|1
|0
|28
|Милан
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Янг Бойз
|1
|0
|32
|Брюгге
|1
|0
|33
|Слован Бр
|1
|0
|34
|Фейеноорд
|1
|0
|35
|Динамо З
|1
|0
|36
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0