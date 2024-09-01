Лилль - Реал Мадрид 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
02 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Реал Мадрид, которое состоится 02 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|20
|зщ
|Митчел Баккер
|26
|пз
|Андре Гомеш
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|11
|нп
|Осам Сахрауи
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Арда Гюлер
|11
|пз
|Родриго
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 3
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|3 : 2
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|4 : 1
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Лилль» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|2
|4
| 3
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Штутгарт
|2
|1
| 23
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
|25
|Штурм
|1
|0
|26
|РБ Лейпциг
|1
|0
|27
|Жирона
|1
|0
|28
|Милан
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Янг Бойз
|1
|0
|32
|Брюгге
|1
|0
|33
|Слован Бр
|1
|0
|34
|Фейеноорд
|1
|0
|35
|Динамо З
|1
|0
|36
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0