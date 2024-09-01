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Лилль - Реал Мадрид 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
02 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Лилль
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Реал Мадрид, которое состоится 02 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
12БельгиязщТома Мёнье
18ФранциязщБафоде Диаките
4Бразилиязщ Алешандро
20НидерландызщМитчел Баккер
26ПортугалияпзАндре Гомеш
10ФранцияпзРеми Кабелла
23КосовонпЭдон Жегрова
11НорвегиянпОсам Сахрауи
9КанаданпДжонатан Дэвид
13УкраинаврАндрей Лунин
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
3БразилиязщЭдер Милитао
23ФранциязщФерлан Менди
8УругвайпзФедерико Вальверде
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
15ТурцияпзАрда Гюлер
11Бразилияпз Родриго
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
28.09.2024Франция — Лига 16-й тур0 : 3Лилль
21.09.2024Франция — Лига 15-й турЛилль3 : 3
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 0Лилль
13.09.2024Франция — Лига 14-й тур1 : 0Лилль
01.09.2024Франция — Лига 13-й турЛилль1 : 3
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Реал Мадрид
24.09.2024Испания — Примера7-й турРеал Мадрид3 : 2
21.09.2024Испания — Примера6-й турРеал Мадрид4 : 1
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турРеал Мадрид3 : 1
14.09.2024Испания — Примера5-й тур0 : 2Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Лилль» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Брест26
2
1/8 финала
Спарта П24
3
1/8 финала
Бавария13
4
1/8 финала
Селтик13
5
1/8 финала
Байер13
6
1/8 финала
Боруссия Д13
7
1/8 финала
Астон Вилла13
8
1/8 финала
Реал Мадрид13
9
Плей-офф
Ливерпуль13
10
Плей-офф
Ювентус13
11
Плей-офф
Спортинг13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Штутгарт21
23
Плей-офф
Црвена Звезда10
24
Плей-офф
Барселона10
25 Штурм10
26 РБ Лейпциг10
27 Жирона10
28 Милан10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Лилль10
31 Янг Бойз10
32 Брюгге10
33 Слован Бр10
34 Фейеноорд10
35 Динамо З10
36 Ред Булл Зальцбург20

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