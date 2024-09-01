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Астон Вилла - Бавария 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
02 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
Астон Вилла
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Бавария, которое состоится 02 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Бавария
Мюнхен, Германия
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
3БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
24БельгияпзАмаду Онана
8БельгияпзЮри Тилеманс
27АнглияпзМорган Роджерс
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
31ЯмайканпЛеон Бэйли
11АнглиянпОлли Уоткинс
1ГерманияврМануэль Нойер
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманиязщЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
17ФранцияпзМайкл Олисе
42ГерманияпзДжамал Мусиала
7ГерманияпзСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
29.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур2 : 2Астон Вилла
24.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд1 : 2Астон Вилла
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турАстон Вилла3 : 1
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 3Астон Вилла
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турАстон Вилла3 : 2
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБавария1 : 1
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур0 : 5Бавария
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБавария9 : 2
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 6Бавария
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й турБавария2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Астон Вилла» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Брест26
2
1/8 финала
Спарта П24
3
1/8 финала
Бавария13
4
1/8 финала
Селтик13
5
1/8 финала
Байер13
6
1/8 финала
Боруссия Д13
7
1/8 финала
Астон Вилла13
8
1/8 финала
Реал Мадрид13
9
Плей-офф
Ливерпуль13
10
Плей-офф
Ювентус13
11
Плей-офф
Спортинг13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Штутгарт21
23
Плей-офф
Црвена Звезда10
24
Плей-офф
Барселона10
25 Штурм10
26 РБ Лейпциг10
27 Жирона10
28 Милан10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Лилль10
31 Янг Бойз10
32 Брюгге10
33 Слован Бр10
34 Фейеноорд10
35 Динамо З10
36 Ред Булл Зальцбург20

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