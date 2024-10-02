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Химки - Ростов 02 Октября прямая трансляция

02 Октября 2024 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур
ХимкиРостов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Ростов, которое состоится 02 Октября 2024 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
ИспанияФранк Себриан Артига
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
13.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 2-й турРостов3 : 1Химки
02.04.2024Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Химки0 : 0 6 : 7Ростов
19.03.2023МИР Российская Премьер-лига20-й турХимки0 : 1Ростов
31.07.2022МИР Российская Премьер-лига3-й турРостов1 : 0Химки
14.05.2022Россия - Премьер-Лига29-й турРостов2 : 1Химки
08.08.2021Россия - Премьер-Лига3-й турХимки1 : 1Ростов
12.03.2021Россия - Премьер-Лига22-й турХимки1 : 0Ростов
25.10.2020Россия - Премьер-Лига12-й турРостов0 : 2Химки
09.08.2009Россия - Премьер-Лига - 200917-й турРостов2 : 0Химки
03.04.2009Россия - Премьер-Лига - 20093-й турХимки0 : 1Ростов
29.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й тур0 : 0Химки
22.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й турХимки0 : 0
19.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 4-й турХимки1 : 5
15.09.2024МИР Российская Премьер-лига8-й тур3 : 0Химки
06.09.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Химки2 : 0
28.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й турРостов0 : 2
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов0 : 0Ростов
22.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й турРостов0 : 0
20.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовРостов0 : 2
18.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 4-й турРостов3 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Химки» — «Ростов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М49
2 Динамо М48
3 Динамо Мх47
4 Крылья Советов40
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов49
3 Химки43
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА511
2 Краснодар49
3 Ахмат46
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Акрон48
3 Рубин56
4 Факел53

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