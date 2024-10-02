Химки - Ростов 02 Октября прямая трансляция
02 Октября 2024 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Ростов, которое состоится 02 Октября 2024 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 0 6 : 7
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|31.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|12.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 0
|25.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|0 : 2
|09.08.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|17-й тур
|2 : 0
|03.04.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|3-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 5
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|06.09.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Химки» — «Ростов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|4
|9
|2
|Динамо М
|4
|8
|3
|Динамо Мх
|4
|7
|4
|Крылья Советов
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|15
|2
|Ростов
|4
|9
|3
|Химки
|4
|3
|4
|Оренбург
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|11
|2
|Краснодар
|4
|9
|3
|Ахмат
|4
|6
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|10
|2
|Акрон
|4
|8
|3
|Рубин
|5
|6
|4
|Факел
|5
|3