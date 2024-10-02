01:35 ()
Свернуть список

Зенит - Акрон 02 Октября прямая трансляция

02 Октября 2024 года в 21:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур
ЗенитАкрон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Акрон, которое состоится 02 Октября 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
27.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 3-й турАкрон1 : 1 5 : 4Зенит
28.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й тур2 : 0Зенит
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов0 : 1Зенит
21.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й турЗенит3 : 1
20.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЗенит1 : 0
17.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 4-й турЗенит2 : 0
28.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й тур0 : 2Акрон
21.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й турАкрон2 : 5
18.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 4-й турАкрон2 : 0
15.09.2024МИР Российская Премьер-лига8-й турАкрон3 : 0
31.08.2024МИР Российская Премьер-лига7-й тур0 : 0Акрон
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Зенит» — «Акрон». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М49
2 Динамо М48
3 Динамо Мх47
4 Крылья Советов40
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов49
3 Химки43
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА511
2 Краснодар49
3 Ахмат46
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Акрон48
3 Рубин56
4 Факел53

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close