Динамо М - Спартак М 02 Октября прямая трансляция
02 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 02 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Деян Станкович
История личных встреч
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|01.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|08.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 3
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 3
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2 3 : 5
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 1
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 2
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Динамо» (Москва) — «Спартак». Это соперники по группе A. Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|4
|9
|2
|Динамо М
|4
|8
|3
|Динамо Мх
|4
|7
|4
|Крылья Советов
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|15
|2
|Ростов
|4
|9
|3
|Химки
|4
|3
|4
|Оренбург
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|11
|2
|Краснодар
|4
|9
|3
|Ахмат
|4
|6
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|10
|2
|Акрон
|4
|8
|3
|Рубин
|5
|6
|4
|Факел
|5
|3