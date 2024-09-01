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Динамо М - Спартак М 02 Октября прямая трансляция

02 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур
Динамо МСпартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 02 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
СербияДеян Станкович
История личных встреч
22.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й турСпартак М2 : 2Динамо М
13.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовДинамо М2 : 3Спартак М
31.07.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турСпартак М3 : 0Динамо М
12.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Динамо М1 : 1 5 : 4Спартак М
01.05.2024Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)Динамо М0 : 2Спартак М
07.04.2024МИР Российская Премьер-лига23-й турДинамо М1 : 2Спартак М
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DДинамо М3 : 0Спартак М
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турСпартак М1 : 0Динамо М
29.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DСпартак М4 : 1Динамо М
08.04.2023МИР Российская Премьер-лига22-й турСпартак М3 : 3Динамо М
29.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й тур0 : 1Динамо М
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов0 : 3Динамо М
22.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й турСпартак М2 : 2Динамо М
20.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовДинамо М2 : 0
18.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 4-й тур2 : 2 3 : 5Динамо М
28.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й тур3 : 1Спартак М
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСпартак М0 : 1
22.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й турСпартак М2 : 2Динамо М
20.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов4 : 2Спартак М
19.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 4-й турСпартак М4 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Динамо» (Москва) — «Спартак». Это соперники по группе A. Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М49
2 Динамо М48
3 Динамо Мх47
4 Крылья Советов40
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов49
3 Химки43
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА511
2 Краснодар49
3 Ахмат46
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Акрон48
3 Рубин56
4 Факел53

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