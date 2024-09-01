01:36 ()
Свернуть список

Престон Норт Энд - Уотфорд 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
02 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Престон Норт Энд
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Уотфорд, которое состоится 02 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
АнглияПол Хекингботтом
История личных встреч
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турУотфорд0 : 0Престон Норт Энд
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турПрестон Норт Энд1 : 5Уотфорд
04.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турУотфорд0 : 0Престон Норт Энд
20.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турПрестон Норт Энд0 : 0Уотфорд
16.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турПрестон Норт Энд0 : 1Уотфорд
28.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турУотфорд4 : 1Престон Норт Энд
25.08.2015Англия - Кубок лиги2-й раундПрестон Норт Энд1 : 0Уотфорд
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й тур3 : 1Престон Норт Энд
22.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турПрестон Норт Энд0 : 0
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундПрестон Норт Энд1 : 1 16 : 15
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 1Престон Норт Энд
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур3 : 1Престон Норт Энд
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турУотфорд2 : 1
24.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд2 : 1Уотфорд
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур4 : 1Уотфорд
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турУотфорд1 : 1
01.09.2024Англия — Чемпионшип4-й тур1 : 0Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Суонси Сити711
10 Норвич Сити711
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Бристоль Сити79
15 Миллуолл78
16 Плимут Аргайл78
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close