Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
02 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 02 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 0
|17.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|27.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 0
|28.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 2
|22.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|22.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 0
|07.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 2
|03.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|4 : 0
|18.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|3 : 0
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 2
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 1
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Вест Бромвич Альбион
|7
|16
| 2
Повышение
|Сандерленд
|7
|15
| 3
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|7
|15
| 4
Плей-офф
|Бёрнли
|7
|14
| 5
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|7
|14
| 6
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|7
|13
|7
|Уотфорд
|7
|13
|8
|Мидлсбро
|7
|11
|9
|Суонси Сити
|7
|11
|10
|Норвич Сити
|7
|11
|11
|Оксфорд Юнайтед
|7
|10
|12
|Халл Сити
|7
|9
|13
|Дерби Каунти
|7
|9
|14
|Бристоль Сити
|7
|9
|15
|Миллуолл
|7
|8
|16
|Плимут Аргайл
|7
|8
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|7
|7
|18
|Шеффилд Уэнсдей
|7
|7
|19
|Лутон Таун
|7
|7
|20
|Сток Сити
|7
|6
|21
|Ковентри Сити
|7
|5
| 22
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|7
|5
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|7
|4
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|7
|1