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Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
02 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдей

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 02 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турШеффилд Уэнсдей2 : 1Бристоль Сити
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турБристоль Сити1 : 0Шеффилд Уэнсдей
17.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1Бристоль Сити
27.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турБристоль Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турБристоль Сити1 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турШеффилд Уэнсдей1 : 0Бристоль Сити
22.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турШеффилд Уэнсдей2 : 0Бристоль Сити
07.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турБристоль Сити1 : 2Шеффилд Уэнсдей
03.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турБристоль Сити4 : 0Шеффилд Уэнсдей
18.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турШеффилд Уэнсдей0 : 0Бристоль Сити
29.09.2024Англия — Чемпионшип7-й тур1 : 1Бристоль Сити
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турБристоль Сити2 : 1
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур3 : 0Бристоль Сити
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур3 : 0Бристоль Сити
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турБристоль Сити1 : 1
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турШеффилд Уэнсдей3 : 2
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур2 : 1Шеффилд Уэнсдей
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд0 : 1Шеффилд Уэнсдей
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур3 : 0Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Суонси Сити711
10 Норвич Сити711
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Бристоль Сити79
15 Миллуолл78
16 Плимут Аргайл78
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

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