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Рейнджерс - Лион 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
03 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Рейнджерс
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Лион, которое состоится 03 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
БельгияФилипп Клеман
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
09.12.2021Лига ЕвропыГруппа А. 6-й турЛион1 : 1Рейнджерс
16.09.2021Лига ЕвропыГруппа А. 1-й турРейнджерс0 : 2Лион
12.12.2007Лига чемпионовГруппа E. 6-й турРейнджерс0 : 3Лион
02.10.2007Лига чемпионовГруппа E. 2-й турЛион0 : 3Рейнджерс
29.09.2024Шотландия — Премьер-лига6-й тур1 : 0
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 2Рейнджерс
21.09.2024Шотландия — Кубок лиги1/4 финалаРейнджерс3 : 0
15.09.2024Шотландия — Премьер-лига5-й тур0 : 1
01.09.2024Шотландия — Премьер-лига4-й тур3 : 0
29.09.2024Франция — Лига 16-й тур1 : 2Лион
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турЛион2 : 0
22.09.2024Франция — Лига 15-й турЛион2 : 3
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур0 : 0Лион
30.08.2024Франция — Лига 13-й турЛион4 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Аякс13
2
1/8 финала
Стяуа13
3
1/8 финала
Лацио13
4
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур13
5
1/8 финала
Галатасарай13
6
1/8 финала
Славия П13
7
1/8 финала
Рейнджерс13
8
1/8 финала
Лион13
9
Плей-офф
Будё-Глимт13
10
Плей-офф
АЗ Алкмар13
11
Плей-офф
Брага13
12
Плей-офф
Андерлехт13
13
Плей-офф
Фенербахче13
14
Плей-офф
Виктория Пльзень11
15
Плей-офф
Айнтрахт Ф11
16
Плей-офф
Хоффенхайм11
17
Плей-офф
Атлетик Б11
18
Плей-офф
Реал Сосьедад11
19
Плей-офф
Твенте11
20
Плей-офф
Мидтьюлланн11
21
Плей-офф
Рома11
22
Плей-офф
Ницца11
23
Плей-офф
Манчестер Юнайтед11
24
Плей-офф
Эльфсборг10
25 Порту10
26 Маккаби Т-А10
27 Ференцварош10
28 Юнион10
29 ПАОК10
30 Лудогорец10
31 Олимпиакос10
32 Мальмё10
33 РФШ10
34 Карабах10
35 Динамо К10
36 Бешикташ10

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