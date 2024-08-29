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Ноа - Млада-Болеслав 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
03 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Ноа
Млада-Болеслав

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Млада-Болеслав, которое состоится 03 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноа
Ереван, Армения
Млада-Болеслав
Млада-Болеслав, Чехия
Главные тренеры
ШвецияАндреас Бренстром
История личных встреч
29.09.2024Армения — Премьер-лига9-й тур2 : 1Ноа
24.09.2024Армения — Премьер-лига8-й турНоа2 : 0
19.09.2024Армения — Премьер-лига7-й тур1 : 1Ноа
15.09.2024Армения — Премьер-лига6-й тур2 : 1Ноа
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч3 : 1Ноа
29.09.2024Чехия — Высшая лига10-й тур1 : 1Млада-Болеслав
22.09.2024Чехия — Высшая лига9-й турМлада-Болеслав2 : 2
17.09.2024Чехия — Высшая лига6-й турМлада-Болеслав0 : 2
01.09.2024Чехия — Высшая лига7-й тур1 : 2Млада-Болеслав
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 3Млада-Болеслав
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Витория Гимарайнш13
2
1/8 финала
Рапид В13
3
1/8 финала
Пафос00
4
1/8 финала
Олимпия Л00
5
1/8 финала
Омония00
6
1/8 финала
Копенгаген00
7
1/8 финала
Легия00
8
1/8 финала
Юргорден00
9
Плей-офф
Гент00
10
Плей-офф
Млада-Болеслав00
11
Плей-офф
Санкт-Галлен00
12
Плей-офф
Астана00
13
Плей-офф
Ноа00
14
Плей-офф
Викингур Р00
15
Плей-офф
ХИК00
16
Плей-офф
Ларн00
17
Плей-офф
Бетис00
18
Плей-офф
Челси00
19
Плей-офф
Хайденхайм00
20
Плей-офф
Фиорентина00
21
Плей-офф
ТНС00
22
Плей-офф
Серкль Брюгге00
23
Плей-офф
Панатинаикос00
24
Плей-офф
Ягеллония00
25 Шэмрок Роверс00
26 Лугано00
27 АПОЭЛ00
28 Хартс00
29 Мольде00
30 ЛАСК00
31 Динамо Мн00
32 Борац Б-Л00
33 Петрокуб00
34 ТСЦ00
35 Истанбул Башакшехир10
36 Целе10

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