Марсель - Анже 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
04 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Анже, которое состоится 04 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Анже
Анже
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|20
|зщ
|Лилиан Брассье
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|51
|пз
|Исмаэль Коне
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|11
|пз
|Амин Арит
|44
|пз
|Луис Энрике
|8
|нп
|Ниль Мопе
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|20
|пз
|Зинедин Ферхат
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Эстебан Леполь
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Александр Дюжо
История личных встреч
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|30.09.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|04.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|5 : 2
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|03.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|30.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Реймс
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Лилль
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|6
|10
|7
|Нант
|6
|9
|8
|Страсбург
|6
|9
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ренн
|6
|7
|11
|Лион
|6
|7
|12
|Осер
|6
|6
|13
|Брест
|6
|6
|14
|Гавр
|6
|6
|15
|Тулуза
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|6
|2