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Марсель - Анже 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
04 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Марсель
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Анже, которое состоится 04 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Анже
Анже
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
13 Канада зщ Дерек Корнелиус
20 Франция зщ Лилиан Брассье
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
51 Канада пз Исмаэль Коне
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
11 Марокко пз Амин Арит
44 Бразилия пз Луис Энрике
8 Франция нп Ниль Мопе
30 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
21 Франция зщ Жордан Лефор
24 Франция пз Эмманюэль Бьюмла
26 Франция пз Флоран Анен
6 Кот-д'Ивуар пз Жан-Эде Аолу
93 Алжир пз Харис Белькебла
10 Алжир пз Химад Абделли
20 Алжир пз Зинедин Ферхат
18 Габон нп Джим Аллевина
19 Франция нп Эстебан Леполь
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Марсель3 : 1Анже
30.09.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Анже0 : 3Марсель
04.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Марсель5 : 2Анже
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Анже0 : 0Марсель
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель3 : 2Анже
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур Анже2 : 1Марсель
25.01.2020 Франция - Лига 1 21-й тур Марсель0 : 0Анже
03.12.2019 Франция - Лига 1 16-й тур Анже0 : 2Марсель
30.03.2019 Франция - Лига 1 30-й тур Марсель2 : 2Анже
22.12.2018 Франция - Лига 1 19-й тур Анже1 : 1Марсель
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 1 : 0Марсель
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 2 : 3Марсель
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Марсель2 : 0
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 3Марсель
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Марсель2 : 2
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Анже1 : 3
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Анже1 : 1
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 1Анже
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Анже1 : 4
24.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 2 : 0Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Монако616
3
Лига чемпионов
Марсель613
4
Квалификация Лиги чемпионов
Реймс611
5
Лига Европы
Лилль610
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс610
7 Нант69
8 Страсбург69
9 Ницца68
10 Ренн67
11 Лион67
12 Осер66
13 Брест66
14 Гавр66
15 Тулуза65
16
Стыковая зона
Монпелье64
17
Зона вылета
Сент-Этьен64
18
Зона вылета
Анже62

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