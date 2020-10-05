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Урал - Торпедо М 05 Октября прямая трансляция

05 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Урал
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Торпедо М, которое состоится 05 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
11.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Торпедо М0 : 1Урал
26.11.2022 Fonbet Кубок России Группа D Торпедо М1 : 2Урал
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа D Урал1 : 0Торпедо М
11.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Урал2 : 0Торпедо М
23.05.2015 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Торпедо М3 : 1Урал
16.08.2014 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Урал0 : 2Торпедо М
19.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Торпедо М2 : 3Урал
13.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Урал3 : 0Торпедо М
29.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 49-й тур Торпедо М2 : 6Урал
27.03.2012 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Урал2 : 0Торпедо М
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Урал1 : 5
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 3 : 0Урал
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 0Урал
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала Урал1 : 0
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 0 : 2Урал
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Торпедо М2 : 2
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 2Торпедо М
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 1Торпедо М
16.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Торпедо М2 : 1
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Торпедо М2 : 2
Текстовая трансляция
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12-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам сразу несколько мощных голов, потерю очков лидером, несколько разгромных побед и топовый по насыщенности матч в Химках.А ещё два супергола — мы не смогли выбрать лучший! Безбашенная развязка у «Торпедо» и феномен «Черноморца». Всё о туре в Первой лиге. Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Первой лиги: «Урал» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1224
2
Повышение
Торпедо М1222
3
Стыковая зона
Урал1221
4
Стыковая зона
Балтика1220
5 Черноморец1220
6 Родина1217
7 Чайка1217
8 Сочи1217
9 Енисей1216
10 Нефтехимик1216
11 Сокол1215
12 СКА-Хабаровск1215
13 Ротор1215
14 КАМАЗ1214
15 Шинник1211
16
Зона вылета
Алания1211
17
Зона вылета
Уфа1210
18
Зона вылета
Тюмень125

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