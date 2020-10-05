Урал - Торпедо М 05 Октября прямая трансляция
05 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Торпедо М, которое состоится 05 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|11.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|26.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|28.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 0
|11.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|23.05.2015
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 1
|16.08.2014
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|0 : 2
|19.11.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|2 : 3
|13.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|3 : 0
|29.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|49-й тур
|2 : 6
|27.03.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 5
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 0
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 2
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 2
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 1
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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12-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам сразу несколько мощных голов, потерю очков лидером, несколько разгромных побед и топовый по насыщенности матч в Химках.А ещё два супергола — мы не смогли выбрать лучший! Безбашенная развязка у «Торпедо» и феномен «Черноморца». Всё о туре в Первой лиге. Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Первой лиги: «Урал» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|12
|24
| 2
Повышение
|Торпедо М
|12
|22
| 3
Стыковая зона
|Урал
|12
|21
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|12
|20
|5
|Черноморец
|12
|20
|6
|Родина
|12
|17
|7
|Чайка
|12
|17
|8
|Сочи
|12
|17
|9
|Енисей
|12
|16
|10
|Нефтехимик
|12
|16
|11
|Сокол
|12
|15
|12
|СКА-Хабаровск
|12
|15
|13
|Ротор
|12
|15
|14
|КАМАЗ
|12
|14
|15
|Шинник
|12
|11
| 16
Зона вылета
|Алания
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Уфа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|12
|5