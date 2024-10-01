Лестер Сити - Борнмут 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Борнмут, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Борнмут
Борнмут
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Калеб Околи
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|22
|пз
|Оливер Скипп
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Андони Ираола
История личных встреч
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 1
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|15.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 2
|03.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|30.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 0 0 : 3
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|30.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|6
|13
|6
|Фулхэм
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|11
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|10
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|9
|10
|Ноттингем Форест
|6
|9
|11
|Борнмут
|6
|8
|12
|Брентфорд
|6
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|5
|15
|Ипсвич Таун
|6
|4
|16
|Эвертон
|6
|4
|17
|Лестер Сити
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|6
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|6
|1