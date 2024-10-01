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Лестер Сити - Борнмут 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Лестер Сити
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Борнмут, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Борнмут
Борнмут
30ДанияврМадс Хермансен
2АнглиязщДжеймс Джастин
3БельгиязщВаут Фас
5ИталиязщКалеб Околи
16ДаниязщВиктор Кристиансен
8АнглияпзГарри Уинкс
22АнглияпзОливер Скипп
6НигерияпзОнинье Ндиди
40АргентинапзФакундо Буонанотте
10АнглиянпСтефи Мавидиди
9АнглиянпДжейми Варди
13ИспанияврКепа Аррисабалага
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
5АргентиназщМаркос Сенеси
3ВенгриязщМилош Керкез
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
9Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
УэльсСтивен Купер
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
27.02.2024Кубок Англии1/8 финалаБорнмут0 : 1 ДВЛестер Сити
08.04.2023Англия - Премьер-лига30-й турЛестер Сити0 : 1Борнмут
08.10.2022Англия - Премьер-лига10-й турБорнмут2 : 1Лестер Сити
12.07.2020Англия - Премьер-лига35-й турБорнмут4 : 1Лестер Сити
31.08.2019Англия - Премьер-лига4-й турЛестер Сити3 : 1Борнмут
30.03.2019Англия - Премьер-лига32-й турЛестер Сити2 : 0Борнмут
15.09.2018Англия - Премьер-лига5-й турБорнмут4 : 2Лестер Сити
03.03.2018Англия - Премьер-лига29-й турЛестер Сити1 : 1Борнмут
30.09.2017Англия - Премьер-лига7-й турБорнмут0 : 0Лестер Сити
21.05.2017Англия - Премьер-лига38-й турЛестер Сити1 : 1Борнмут
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур4 : 2Лестер Сити
24.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финала0 : 0 0 : 3Лестер Сити
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турЛестер Сити1 : 1
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур2 : 2Лестер Сити
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турЛестер Сити1 : 2
30.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турБорнмут3 : 1
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 0Борнмут
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турБорнмут0 : 1
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур2 : 3Борнмут
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 0Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити614
3
Лига чемпионов
Арсенал614
4
Лига чемпионов
Челси613
5
Лига Европы
Астон Вилла613
6 Фулхэм611
7 Ньюкасл Юнайтед611
8 Тоттенхэм Хотспур610
9 Брайтон энд Хоув Альбион69
10 Ноттингем Форест69
11 Борнмут68
12 Брентфорд67
13 Манчестер Юнайтед67
14 Вест Хэм Юнайтед65
15 Ипсвич Таун64
16 Эвертон64
17 Лестер Сити63
18
Зона вылета
Кристал Пэлас63
19
Зона вылета
Саутгемптон61
20
Зона вылета
Вулверхэмптон61

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