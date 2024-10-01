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Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
06.02.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 0-й матч Ковентри Сити4 : 1Шеффилд Уэнсдей
26.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Шеффилд Уэнсдей1 : 1Ковентри Сити
20.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Ковентри Сити
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Ковентри Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
27.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Ковентри Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Ковентри Сити
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Ковентри Сити3 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 0Ковентри Сити
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Ковентри Сити1 : 2
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ковентри Сити1 : 2
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 1Ковентри Сити
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 0 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 2
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 2 : 1Шеффилд Уэнсдей
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 1Шеффилд Уэнсдей
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд818
2
Повышение
Бёрнли817
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед816
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион816
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед815
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс815
7 Мидлсбро814
8 Уотфорд813
9 Халл Сити812
10 Норвич Сити812
11 Оксфорд Юнайтед811
12 Суонси Сити811
13 Бристоль Сити810
14 Дерби Каунти89
15 Сток Сити89
16 Миллуолл88
17 Ковентри Сити88
18 Плимут Аргайл88
19 Шеффилд Уэнсдей88
20 Лутон Таун88
21 Престон Норт Энд88
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс87
23
Зона вылета
Портсмут84
24
Зона вылета
Кардифф Сити84

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