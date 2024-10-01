02:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 октября
Свернуть список

Плимут Аргайл - Блэкберн Роверс 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Плимут Аргайл
Блэкберн Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Блэкберн Роверс, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Плимут Аргайл
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Плимут Аргайл3 : 0Блэкберн Роверс
03.02.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 31-й тур Плимут Аргайл2 : 0Блэкберн Роверс
17.10.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 14-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Плимут Аргайл
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
27.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Плимут Аргайл3 : 1
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Плимут Аргайл3 : 2
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Плимут Аргайл0 : 1
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 3 : 0Блэкберн Роверс
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Блэкберн Роверс2 : 0
22.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 0 : 0Блэкберн Роверс
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Блэкберн Роверс3 : 0
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 1Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд818
2
Повышение
Бёрнли817
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед816
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион816
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед815
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс815
7 Мидлсбро814
8 Уотфорд813
9 Халл Сити812
10 Норвич Сити812
11 Оксфорд Юнайтед811
12 Суонси Сити811
13 Бристоль Сити810
14 Дерби Каунти89
15 Сток Сити89
16 Миллуолл88
17 Ковентри Сити88
18 Плимут Аргайл88
19 Шеффилд Уэнсдей88
20 Лутон Таун88
21 Престон Норт Энд88
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс87
23
Зона вылета
Портсмут84
24
Зона вылета
Кардифф Сити84

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close