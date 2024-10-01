Плимут Аргайл - Блэкберн Роверс 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Блэкберн Роверс, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
|09.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 0
|03.02.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 31-й тур
|2 : 0
|17.10.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 14-й тур
|1 : 1
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 0
|27.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|0 : 1
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|8
|18
| 2
Повышение
|Бёрнли
|8
|17
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|8
|16
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|8
|16
| 5
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|8
|15
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|8
|15
|7
|Мидлсбро
|8
|14
|8
|Уотфорд
|8
|13
|9
|Халл Сити
|8
|12
|10
|Норвич Сити
|8
|12
|11
|Оксфорд Юнайтед
|8
|11
|12
|Суонси Сити
|8
|11
|13
|Бристоль Сити
|8
|10
|14
|Дерби Каунти
|8
|9
|15
|Сток Сити
|8
|9
|16
|Миллуолл
|8
|8
|17
|Ковентри Сити
|8
|8
|18
|Плимут Аргайл
|8
|8
|19
|Шеффилд Уэнсдей
|8
|8
|20
|Лутон Таун
|8
|8
|21
|Престон Норт Энд
|8
|8
| 22
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|8
|7
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|8
|4
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|8
|4