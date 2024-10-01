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Суонси Сити - Сток Сити 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Суонси Сити
Сток Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Сток Сити, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турСуонси Сити3 : 0Сток Сити
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСток Сити1 : 1Суонси Сити
21.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турСуонси Сити1 : 3Сток Сити
31.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСток Сити1 : 1Суонси Сити
08.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турСток Сити3 : 0Суонси Сити
17.08.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСуонси Сити1 : 3Сток Сити
03.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турСток Сити1 : 2Суонси Сити
27.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСуонси Сити2 : 0Сток Сити
25.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турСток Сити2 : 0Суонси Сити
05.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турСуонси Сити1 : 2Сток Сити
02.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур1 : 0Суонси Сити
29.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турСуонси Сити1 : 1
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур1 : 2Суонси Сити
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турСуонси Сити1 : 0
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур1 : 0Суонси Сити
02.10.2024Англия — Чемпионшип8-й турСток Сити6 : 1
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й тур2 : 0Сток Сити
20.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турСток Сити1 : 3
17.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финалаСток Сити1 : 1 2 : 1
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 0Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд818
2
Повышение
Бёрнли817
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед816
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион816
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед815
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс815
7 Мидлсбро814
8 Уотфорд813
9 Халл Сити812
10 Норвич Сити812
11 Оксфорд Юнайтед811
12 Суонси Сити811
13 Бристоль Сити810
14 Дерби Каунти89
15 Сток Сити89
16 Миллуолл88
17 Ковентри Сити88
18 Плимут Аргайл88
19 Шеффилд Уэнсдей88
20 Лутон Таун88
21 Престон Норт Энд88
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс87
23
Зона вылета
Портсмут84
24
Зона вылета
Кардифф Сити84

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