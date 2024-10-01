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Вальядолид - Райо Вальекано 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
05 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Вальядолид
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Райо Вальекано, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Райо Вальекано
Мадрид
13ЭстонияврКарл Хейн
2ИспаниязщЛуис Перес
15ШвейцариязщЭрай Джёмерт
3ИспаниязщДавид Торрес
22БразилиязщЛукас Роза
21МароккопзСелим Амалла
20ХорватияпзСтанко Юрич
8ИспанияпзКике Перес
11ИспанияпзРауль Моро
18ВенесуэланпДарвин Мачис
14ИспаниянпХуанми Латаса
13АргентинаврАугусто Баталья
24ФранциязщФлорьян Лежён
16ГаназщАбдул Мумин
2РумыниязщАндрей Рациу
20АлбаниязщИван Балиу
23ИспанияпзОскар Мартин
17ИспанияпзУнай Лопес
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
14ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
УругвайПауло Пессолано
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
04.05.2023Испания - Примера33-й турРайо Вальекано2 : 1Вальядолид
14.01.2023Испания - Примера17-й турВальядолид0 : 1Райо Вальекано
12.05.2019Испания - Примера37-й турРайо Вальекано1 : 2Вальядолид
05.01.2019Испания - Примера18-й турВальядолид0 : 1Райо Вальекано
04.03.2018Испания - СегундаСегунда. 29-й турВальядолид1 : 1Райо Вальекано
08.10.2017Испания - СегундаСегунда. 8-й турРайо Вальекано4 : 1Вальядолид
28.01.2017Испания - СегундаСегунда. 23-й турВальядолид2 : 1Райо Вальекано
28.08.2016Испания - СегундаСегунда. 2-й турРайо Вальекано0 : 0Вальядолид
22.03.2014Испания - Примера29-й турВальядолид1 : 1Райо Вальекано
19.12.2013Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчРайо Вальекано3 : 1Вальядолид
27.09.2024Испания — Примера8-й турВальядолид1 : 2
24.09.2024Испания — Примера7-й тур2 : 1Вальядолид
21.09.2024Испания — Примера6-й турВальядолид0 : 0
15.09.2024Испания — Примера5-й тур3 : 1Вальядолид
31.08.2024Испания — Примера4-й тур7 : 0Вальядолид
28.09.2024Испания — Примера8-й турРайо Вальекано1 : 1
25.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 0Райо Вальекано
22.09.2024Испания — Примера6-й турРайо Вальекано1 : 1
16.09.2024Испания — Примера5-й турРайо Вальекано3 : 1
31.08.2024Испания — Примера4-й тур2 : 1Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона821
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
3
Лига чемпионов
Вильярреал817
4
Лига чемпионов
Атлетико М816
5
Лига Европы
Осасуна814
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б814
7 Мальорка814
8 Бетис812
9 Сельта810
10 Райо Вальекано810
11 Алавес810
12 Жирона89
13 Севилья89
14 Реал Сосьедад88
15 Хетафе87
16 Леганес87
17 Эспаньол87
18
Зона вылета
Валенсия85
19
Зона вылета
Вальядолид85
20
Зона вылета
Лас-Пальмас83

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