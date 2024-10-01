Вальядолид - Райо Вальекано 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
05 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Райо Вальекано, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|3
|зщ
|Давид Торрес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|21
|пз
|Селим Амалла
|20
|пз
|Станко Юрич
|8
|пз
|Кике Перес
|11
|пз
|Рауль Моро
|18
|нп
|Дарвин Мачис
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|20
|зщ
|Иван Балиу
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|14
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Иньиго Перес
История личных встреч
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|05.01.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|04.03.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|1 : 1
|08.10.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|4 : 1
|28.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|2 : 1
|28.08.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|0 : 0
|22.03.2014
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|19.12.2013
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 1
|27.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|7 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|8
|14
|7
|Мальорка
|8
|14
|8
|Бетис
|8
|12
|9
|Сельта
|8
|10
|10
|Райо Вальекано
|8
|10
|11
|Алавес
|8
|10
|12
|Жирона
|8
|9
|13
|Севилья
|8
|9
|14
|Реал Сосьедад
|8
|8
|15
|Хетафе
|8
|7
|16
|Леганес
|8
|7
|17
|Эспаньол
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|8
|3