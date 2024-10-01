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Лас-Пальмас - Сельта 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
05 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Лас-Пальмас
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Сельта, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Сельта
Виго
13ХорватияврДинко Хоркаш
4ИспаниязщАлекс Суарес
28ИспаниязщХуанма Эрсог
23ИспаниязщАлекс Муньос
20ИспанияпзКирьян Родригес
29ПортугалияпзДариу Эсугу
10ИспанияпзАльберто Молейро
24БельгиянпАднан Янузай
11ИспаниянпБенито Рамирес
37ПортугалиянпФабиу Силва
16ШотландиянпОливер Макбарни
13ИспанияврВисенте Гуайта
3ИспаниязщОскар Мингеса
22ИспаниязщХавьер Манкильо
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
33ИспанияпзУго Сотело
8ИспанияпзФран Бельтран
19ШвецияпзУиллот Сведберг
30ИспаниянпУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияЛуис Мигель Каррион
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
20.04.2024Испания - Примера32-й турСельта4 : 1Лас-Пальмас
02.10.2023Испания - Примера8-й турЛас-Пальмас2 : 1Сельта
05.03.2018Испания - Примера27-й турСельта2 : 1Лас-Пальмас
16.10.2017Испания - Примера8-й турЛас-Пальмас2 : 5Сельта
03.04.2017Испания - Примера29-й турСельта3 : 1Лас-Пальмас
30.10.2016Испания - Примера10-й турЛас-Пальмас3 : 3Сельта
31.01.2016Испания - Примера22-й турЛас-Пальмас2 : 1Сельта
13.09.2015Испания - Примера3-й турСельта3 : 3Лас-Пальмас
16.12.2014Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчСельта3 : 1Лас-Пальмас
03.12.2014Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчЛас-Пальмас2 : 1Сельта
30.09.2024Испания — Примера8-й тур3 : 1Лас-Пальмас
26.09.2024Испания — Примера7-й турЛас-Пальмас1 : 1
21.09.2024Испания — Примера6-й тур2 : 1Лас-Пальмас
15.09.2024Испания — Примера5-й турЛас-Пальмас2 : 3
01.09.2024Испания — Примера4-й тур2 : 0Лас-Пальмас
29.09.2024Испания — Примера8-й турСельта1 : 1
26.09.2024Испания — Примера7-й турСельта0 : 1
22.09.2024Испания — Примера6-й тур3 : 1Сельта
15.09.2024Испания — Примера5-й турСельта3 : 1
01.09.2024Испания — Примера4-й тур3 : 2Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона821
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
3
Лига чемпионов
Вильярреал817
4
Лига чемпионов
Атлетико М816
5
Лига Европы
Осасуна814
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б814
7 Мальорка814
8 Бетис812
9 Сельта810
10 Райо Вальекано810
11 Алавес810
12 Жирона89
13 Севилья89
14 Реал Сосьедад88
15 Хетафе87
16 Леганес87
17 Эспаньол87
18
Зона вылета
Валенсия85
19
Зона вылета
Вальядолид85
20
Зона вылета
Лас-Пальмас83

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