Лас-Пальмас - Сельта 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
05 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Сельта, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Сельта
Виго
|13
|вр
|Динко Хоркаш
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|10
|пз
|Альберто Молейро
|24
|нп
|Аднан Янузай
|11
|нп
|Бенито Рамирес
|37
|нп
|Фабиу Силва
|16
|нп
|Оливер Макбарни
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|33
|пз
|Уго Сотело
|8
|пз
|Фран Бельтран
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|02.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|05.03.2018
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|16.10.2017
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 5
|03.04.2017
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 1
|30.10.2016
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 3
|31.01.2016
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 1
|13.09.2015
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 3
|16.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 1
|03.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 1
|30.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 3
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|8
|14
|7
|Мальорка
|8
|14
|8
|Бетис
|8
|12
|9
|Сельта
|8
|10
|10
|Райо Вальекано
|8
|10
|11
|Алавес
|8
|10
|12
|Жирона
|8
|9
|13
|Севилья
|8
|9
|14
|Реал Сосьедад
|8
|8
|15
|Хетафе
|8
|7
|16
|Леганес
|8
|7
|17
|Эспаньол
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|8
|3