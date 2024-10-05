Лилль - Тулуза 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
05 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Тулуза, которое состоится 05 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Тулуза
Тулуза
|30
|вр
|Люка Шевалье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|2
|зщ
|Айсса Манди
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|22
|пз
|Тьяго Сантос
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|26
|пз
|Андре Гомеш
|8
|пз
|Анхель Гомес
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|50
|вр
|Гийом Рест
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|15
|пз
|Арон Дённум
|10
|пз
|Янн Гбоу
|9
|нп
|Франк Магри
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|17.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|3 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 1
|21.04.2019
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 0
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 3
|02.12.2017
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 3
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Реймс
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Лилль
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|6
|10
|7
|Нант
|6
|9
|8
|Страсбург
|6
|9
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ренн
|6
|7
|11
|Лион
|6
|7
|12
|Осер
|6
|6
|13
|Брест
|6
|6
|14
|Гавр
|6
|6
|15
|Тулуза
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|6
|2