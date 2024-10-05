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Лилль - Тулуза 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
05 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Лилль
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Тулуза, которое состоится 05 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Тулуза
Тулуза
30 Франция вр Люка Шевалье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
2 Алжир зщ Айсса Манди
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
22 Португалия пз Тьяго Сантос
21 Франция пз Бенжамен Андре
26 Португалия пз Андре Гомеш
8 Англия пз Анхель Гомес
10 Франция пз Реми Кабелла
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
50 Франция вр Гийом Рест
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
2 Дания зщ Расмус Николайсен
3 США зщ Марк Маккензи
12 Норвегия зщ Уоррен Каманзи
7 Марокко зщ Закария Абухляль
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
15 Норвегия пз Арон Дённум
10 Франция пз Янн Гбоу
9 Камерун нп Франк Магри
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Тулуза3 : 1Лилль
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Лилль1 : 1Тулуза
18.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза0 : 2Лилль
17.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Лилль2 : 1Тулуза
22.02.2020 Франция - Лига 1 26-й тур Лилль3 : 0Тулуза
19.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Тулуза2 : 1Лилль
21.04.2019 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 0Лилль
22.12.2018 Франция - Лига 1 19-й тур Лилль1 : 2Тулуза
06.05.2018 Франция - Лига 1 36-й тур Тулуза2 : 3Лилль
02.12.2017 Франция - Лига 1 16-й тур Лилль1 : 0Тулуза
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Лилль1 : 0
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 0 : 3Лилль
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Лилль3 : 3
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 0Лилль
13.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 0Лилль
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Тулуза1 : 2
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 2 : 0Тулуза
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Тулуза2 : 0
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Тулуза1 : 3
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 1Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Монако616
3
Лига чемпионов
Марсель613
4
Квалификация Лиги чемпионов
Реймс611
5
Лига Европы
Лилль610
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс610
7 Нант69
8 Страсбург69
9 Ницца68
10 Ренн67
11 Лион67
12 Осер66
13 Брест66
14 Гавр66
15 Тулуза65
16
Стыковая зона
Монпелье64
17
Зона вылета
Сент-Этьен64
18
Зона вылета
Анже62

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