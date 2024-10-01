Сент-Этьен - Осер 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
05 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Осер, которое состоится 05 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Осер
Осер
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|19
|зщ
|Лео Петро
|29
|пз
|Эмен Муэффек
|4
|пз
|Пьер Эква
|37
|пз
|Матис Амугу
|11
|пз
|Бенджамин Олд
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
|16
|вр
|Донован Леон
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|42
|пз
|Элиша Овусу
|97
|пз
|Райан Равелсон
|45
|пз
|Адо Онаиву
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|09.03.2024
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Франция - Лига 2
|14-й тур
|5 : 2
|29.05.2022
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|26.05.2022
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 1
|01.02.2017
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 0 ДВ
|25.02.2012
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|01.10.2011
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|09.04.2011
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|20.11.2010
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|09.11.2010
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|8 : 0
|13.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Реймс
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Лилль
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|6
|10
|7
|Нант
|6
|9
|8
|Страсбург
|6
|9
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ренн
|6
|7
|11
|Лион
|6
|7
|12
|Осер
|6
|6
|13
|Брест
|6
|6
|14
|Гавр
|6
|6
|15
|Тулуза
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|6
|2