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Сент-Этьен - Осер 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
05 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Сент-Этьен
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Осер, которое состоится 05 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Осер
Осер
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
19 Франция зщ Лео Петро
29 Франция пз Эмен Муэффек
4 Франция пз Пьер Эква
37 Франция пз Матис Амугу
11 Новая Зеландия пз Бенджамин Олд
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
9 Мали нп Ибраим Сиссоко
16 Гвиана вр Донован Леон
23 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
4 Бразилия зщ Жубал
3 Англия зщ Гэбриел Ошо
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
42 Гана пз Элиша Овусу
97 Мадагаскар пз Райан Равелсон
45 Япония пз Адо Онаиву
17 Мали пз Лассин Синайоко
25 Кот-д'Ивуар нп Хамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
09.03.2024 Франция - Лига 2 28-й тур Сент-Этьен1 : 0Осер
11.11.2023 Франция - Лига 2 14-й тур Осер5 : 2Сент-Этьен
29.05.2022 Франция - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Сент-Этьен1 : 1 4 : 5Осер
26.05.2022 Франция - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Осер1 : 1Сент-Этьен
01.02.2017 Кубок Франции 1/16 финала Осер3 : 0 ДВСент-Этьен
25.02.2012 Франция - Лига 1 25-й тур Осер0 : 0Сент-Этьен
01.10.2011 Франция - Лига 1 9-й тур Сент-Этьен1 : 1Осер
09.04.2011 Франция - Лига 1 30-й тур Осер2 : 2Сент-Этьен
20.11.2010 Франция - Лига 1 14-й тур Сент-Этьен1 : 1Осер
09.11.2010 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Осер2 : 0Сент-Этьен
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 2 : 2Сент-Этьен
20.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 8 : 0Сент-Этьен
13.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Сент-Этьен1 : 0
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 4 : 0Сент-Этьен
24.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Сент-Этьен0 : 2
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Осер3 : 0
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 3 : 2Осер
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Осер0 : 3
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 1Осер
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 2 : 0Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Монако616
3
Лига чемпионов
Марсель613
4
Квалификация Лиги чемпионов
Реймс611
5
Лига Европы
Лилль610
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс610
7 Нант69
8 Страсбург69
9 Ницца68
10 Ренн67
11 Лион67
12 Осер66
13 Брест66
14 Гавр66
15 Тулуза65
16
Стыковая зона
Монпелье64
17
Зона вылета
Сент-Этьен64
18
Зона вылета
Анже62

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