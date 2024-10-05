Ренн - Монако 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
05 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монако, которое состоится 05 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Монако
Монако
|30
|вр
|Стив Манданда
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|6
|пз
|Азор Матусива
|8
|пз
|Батист Сантамария
|11
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|6
|пз
|Денис Закария
|15
|пз
|Ламин Камара
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|15.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|19.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 2
|01.05.2019
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Лиги 1: «Ренн» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Реймс
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Лилль
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|6
|10
|7
|Нант
|6
|9
|8
|Страсбург
|6
|9
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ренн
|6
|7
|11
|Лион
|6
|7
|12
|Осер
|6
|6
|13
|Брест
|6
|6
|14
|Гавр
|6
|6
|15
|Тулуза
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|6
|2