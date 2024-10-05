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Ренн - Монако 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
05 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Ренн
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монако, которое состоится 05 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Монако
Монако
30 Франция вр Стив Манданда
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
4 Камерун зщ Кристофер Ву
36 Гана зщ Алиду Сейду
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
6 Нидерланды пз Азор Матусива
8 Франция пз Батист Сантамария
11 Франция нп Людовик Блас
9 Франция нп Арно Калимуэндо
10 Франция нп Амин Гуири
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
6 Швейцария пз Денис Закария
15 Сенегал пз Ламин Камара
11 Франция пз Магнес Аклиуш
9 США пз Фоларин Балогун
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Монако1 : 0Ренн
09.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур Ренн1 : 2Монако
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ренн2 : 0Монако
13.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Монако1 : 1Ренн
15.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Ренн2 : 3Монако
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Монако2 : 1Ренн
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Монако2 : 1Ренн
19.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Ренн2 : 1Монако
20.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Монако3 : 2Ренн
01.05.2019 Франция - Лига 1 34-й тур Ренн2 : 2Монако
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 3 : 1Ренн
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Ренн1 : 1
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Ренн3 : 0
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 2 : 1Ренн
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 3 : 1Ренн
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 2Монако
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Монако2 : 1
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Монако3 : 1
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Монако2 : 1
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 0 : 3Монако
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Лиги 1: «Ренн» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Монако616
3
Лига чемпионов
Марсель613
4
Квалификация Лиги чемпионов
Реймс611
5
Лига Европы
Лилль610
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс610
7 Нант69
8 Страсбург69
9 Ницца68
10 Ренн67
11 Лион67
12 Осер66
13 Брест66
14 Гавр66
15 Тулуза65
16
Стыковая зона
Монпелье64
17
Зона вылета
Сент-Этьен64
18
Зона вылета
Анже62

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