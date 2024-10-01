02:48 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 октября
Свернуть список

Унион - Боруссия Д 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
05 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Унион
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Боруссия Д, которое состоится 05 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Боруссия Д
Дортмунд
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
19ГерманиязщЯник Хаберер
15ГерманиязщТом Роте
13ВенгрияпзАндраш Шефер
8ГерманияпзРани Хедира
11Южная КореяпзЧон У Ён
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
17СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
1ШвейцарияврГрегор Кобель
2БразилиязщЯн Коуту
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
8ГерманияпзФеликс Нмеча
13ГерманияпзПаскаль Грос
10ГерманияпзЮлиан Брандт
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
16БельгиянпЖюльен Дюранвиль
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ТурцияНури Шахин
История личных встреч
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турУнион0 : 2Боруссия Д
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д4 : 2Унион
08.04.2023Германия - Бундеслига27-й турБоруссия Д2 : 1Унион
16.10.2022Германия - Бундеслига10-й турУнион2 : 0Боруссия Д
13.02.2022Германия - Бундеслига22-й турУнион0 : 3Боруссия Д
19.09.2021Германия - Бундеслига5-й турБоруссия Д4 : 2Унион
21.04.2021Германия - Бундеслига30-й турБоруссия Д2 : 0Унион
18.12.2020Германия - Бундеслига13-й турУнион2 : 1Боруссия Д
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турБоруссия Д5 : 0Унион
31.08.2019Германия - Бундеслига3-й турУнион3 : 1Боруссия Д
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур1 : 0Унион
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турУнион2 : 1
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур0 : 0Унион
30.08.2024Германия — Бундеслига2-й турУнион1 : 0
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур1 : 1Унион
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБоруссия Д7 : 1
27.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБоруссия Д4 : 2
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур5 : 1Боруссия Д
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 3Боруссия Д
13.09.2024Германия — Бундеслига3-й турБоруссия Д4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария513
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф512
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг511
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
Боруссия Д510
6
Квалификация Лиги конференций
Хайденхайм59
7 Фрайбург59
8 Штутгарт58
9 Унион58
10 Вердер58
11 Боруссия М56
12 Майнц55
13 Вольфсбург54
14 Санкт-Паули54
15 Аугсбург54
16
Стыковая зона
Хоффенхайм53
17
Зона вылета
Бохум51
18
Зона вылета
Хольштайн51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close