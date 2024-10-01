Унион - Боруссия Д 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
05 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Боруссия Д, которое состоится 05 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|15
|зщ
|Том Роте
|13
|пз
|Андраш Шефер
|8
|пз
|Рани Хедира
|11
|пз
|Чон У Ён
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|1
|вр
|Грегор Кобель
|2
|зщ
|Ян Коуту
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|16
|нп
|Жюльен Дюранвиль
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Нури Шахин
История личных встреч
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|13.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|18.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 0
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|7 : 1
|27.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|5 : 1
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
|13.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|5
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хайденхайм
|5
|9
|7
|Фрайбург
|5
|9
|8
|Штутгарт
|5
|8
|9
|Унион
|5
|8
|10
|Вердер
|5
|8
|11
|Боруссия М
|5
|6
|12
|Майнц
|5
|5
|13
|Вольфсбург
|5
|4
|14
|Санкт-Паули
|5
|4
|15
|Аугсбург
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Бохум
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|5
|1