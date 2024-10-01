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Вердер - Фрайбург 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
05 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Вердер
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Фрайбург, которое состоится 05 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Фрайбург
Фрайбург
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
22АргентиназщХулиан Малатини
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
27ГерманиязщФеликс Агу
19ГерманиязщДеррик Кён
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
6ДанияпзЙенс Стаге
20АвстрияпзРомано Шмид
28ФранцияпзСкелли Альверо
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
42ЯпонияпзРицу Доан
32ИталияпзВинченцо Грифо
18ТурциянпЭрен Динкчи
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
27.01.2024Германия - Бундеслига19-й турВердер3 : 1Фрайбург
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турФрайбург1 : 0Вердер
16.04.2023Германия - Бундеслига28-й турВердер1 : 2Фрайбург
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турФрайбург2 : 0Вердер
13.02.2021Германия - Бундеслига21-й турВердер0 : 0Фрайбург
17.10.2020Германия - Бундеслига4-й турФрайбург1 : 1Вердер
23.05.2020Германия - Бундеслига27-й турФрайбург0 : 1Вердер
02.11.2019Германия - Бундеслига10-й турВердер2 : 2Фрайбург
13.04.2019Германия - Бундеслига29-й турВердер2 : 1Фрайбург
25.11.2018Германия - Бундеслига12-й турФрайбург1 : 1Вердер
29.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур3 : 4Вердер
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турВердер0 : 5
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 2Вердер
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турВердер0 : 0
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 2Вердер
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турФрайбург0 : 3
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур0 : 3Фрайбург
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турФрайбург2 : 1
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й тур2 : 0Фрайбург
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турФрайбург3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария513
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф512
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг511
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
Боруссия Д510
6
Квалификация Лиги конференций
Хайденхайм59
7 Фрайбург59
8 Штутгарт58
9 Унион58
10 Вердер58
11 Боруссия М56
12 Майнц55
13 Вольфсбург54
14 Санкт-Паули54
15 Аугсбург54
16
Стыковая зона
Хоффенхайм53
17
Зона вылета
Бохум51
18
Зона вылета
Хольштайн51

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