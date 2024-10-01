Вердер - Фрайбург 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
05 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Фрайбург, которое состоится 05 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|27
|зщ
|Феликс Агу
|19
|зщ
|Деррик Кён
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|28
|пз
|Скелли Альверо
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|18
|нп
|Эрен Динкчи
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|13.04.2019
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|25.11.2018
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|3 : 4
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|5
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хайденхайм
|5
|9
|7
|Фрайбург
|5
|9
|8
|Штутгарт
|5
|8
|9
|Унион
|5
|8
|10
|Вердер
|5
|8
|11
|Боруссия М
|5
|6
|12
|Майнц
|5
|5
|13
|Вольфсбург
|5
|4
|14
|Санкт-Паули
|5
|4
|15
|Аугсбург
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Бохум
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|5
|1