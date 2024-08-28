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Аль-Наср - Аль-Ороба 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
05 Октября 2024 года в 18:15 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур
Аль-Наср
Аль-Ороба

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Ороба, которое состоится 05 Октября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Ороба
Сакака
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
30.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур Аль-Наср2 : 1
27.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Наср2 : 0
20.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур 0 : 3Аль-Наср
16.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 1-й тур 1 : 1Аль-Наср
13.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Наср1 : 1
28.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Ороба1 : 0
19.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Ороба1 : 0
15.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Ороба3 : 3Аль-Ороба
28.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур 2 : 1Аль-Ороба
23.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур 2 : 0Аль-Ороба
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль515
2 Аль-Иттихад615
3 Аль-Шабаб512
4 Аль-Наср511
5 Эр-Рияд610
6 Аль-Иттифак610
7 Аль-Кадисия610
8 Аль-Ахли57
9 Аль-Таавун57
10 Аль-Раед67
11 Аль-Ороба57
12 Аль-Халидж67
13 Аль-Фейха65
14 Аль-Вахда65
15 Аль-Холуд64
16
Зона вылета
Аль-Охдуд64
17
Зона вылета
Дамак53
18
Зона вылета
Аль-Фатех53

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