НАК Бреда - НЕК Неймеген 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
05 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - НЕК Неймеген, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
НЕК Неймеген
Неймеген
|99
|вр
|Даниэль Белица
|23
|зщ
|Теренс Конголо
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|9
|зщ
|Кацпер Костож
|12
|пз
|Лео Граймль
|16
|пз
|Максимильен Балар
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|17
|пз
|Рой Кёйперс
|77
|нп
|Лео Сауэр
|22
|вр
|Робин Руфс
|19
|зщ
|Элеутериос Лирацис
|4
|зщ
|Иван Маркес
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|71
|пз
|Дирк Пропер
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|25
|нп
|Сами Уаисса
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|23.05.2021
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд
|1 : 2
|03.05.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 2
|30.10.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|28.02.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 1
|04.10.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|9-й тур
|1 : 0
|28.05.2017
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд
|1 : 4
|25.05.2017
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд
|1 : 0
|05.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|30.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|5-й тур
|1 : 1
|13.04.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|30-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|6
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|7
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|9
|Гронинген
|7
|9
|10
|Хераклес
|7
|9
|11
|Виллем II
|7
|8
|12
|НЕК Неймеген
|7
|7
|13
|ПЕК Зволле
|7
|7
|14
|Фортуна
|7
|7
|15
|Херенвен
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|7
|0