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НАК Бреда - НЕК Неймеген 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
05 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
НАК Бреда
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - НЕК Неймеген, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
НЕК Неймеген
Неймеген
99 Польша вр Даниэль Белица
23 Нидерланды зщ Теренс Конголо
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
25 Нидерланды зщ Cherrion Valerius
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
9 Польша зщ Кацпер Костож
12 Австрия пз Лео Граймль
16 Австралия пз Максимильен Балар
20 Норвегия пз Фредрик Йенсен
17 Нидерланды пз Рой Кёйперс
77 Словакия нп Лео Сауэр
22 Нидерланды вр Робин Руфс
19 Греция зщ Элеутериос Лирацис
4 Испания зщ Иван Маркес
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
25 Нидерланды нп Сами Уаисса
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
18 Япония нп Коки Огава
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
23.05.2021 Нидерланды - Переходной турнир 3-й раунд НАК Бреда1 : 2НЕК Неймеген
03.05.2021 Нидерланды - Первый дивизион 36-й тур НЕК Неймеген0 : 2НАК Бреда
30.10.2020 Нидерланды - Первый дивизион 10-й тур НАК Бреда0 : 1НЕК Неймеген
28.02.2020 Нидерланды - Первый дивизион 28-й тур НЕК Неймеген1 : 1НАК Бреда
04.10.2019 Нидерланды - Первый дивизион 9-й тур НАК Бреда1 : 0НЕК Неймеген
28.05.2017 Нидерланды - Переходной турнир 3-й раунд НЕК Неймеген1 : 4НАК Бреда
25.05.2017 Нидерланды - Переходной турнир 3-й раунд НАК Бреда1 : 0НЕК Неймеген
05.02.2014 Нидерланды - Эредивизия 22-й тур НЕК Неймеген1 : 1НАК Бреда
30.08.2013 Нидерланды - Эредивизия 5-й тур НАК Бреда1 : 1НЕК Неймеген
13.04.2013 Нидерланды - Эредивизия 30-й тур НАК Бреда2 : 0НЕК Неймеген
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 0НАК Бреда
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 2 : 0НАК Бреда
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур НАК Бреда1 : 0
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 4 : 0НАК Бреда
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур НАК Бреда1 : 2
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур НЕК Неймеген1 : 1
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур НЕК Неймеген1 : 2
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 0НЕК Неймеген
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 3НЕК Неймеген
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур НЕК Неймеген1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен721
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар716
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт616
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте714
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта710
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс710
9 Гронинген79
10 Хераклес79
11 Виллем II78
12 НЕК Неймеген77
13 ПЕК Зволле77
14 Фортуна77
15 Херенвен77
16
Стыковая зона
НАК Бреда76
17
Зона вылета
Алмере Сити72
18
Зона вылета
Валвейк70

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