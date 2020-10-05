Утрехт - Валвейк 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
05 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Валвейк, которое состоится 05 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|9
|зщ
|Давид Мин
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|8
|пз
|Джан Боздоган
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|77
|нп
|Оле тер Хар Ромени
|20
|нп
|Йоанн Катлин
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|5
|пз
|Хуан Фамилио-Кастильо
|30
|пз
|Daouda Weidmann
|6
|пз
|Яссин Укили
|7
|пз
|Денильо Клеонисе
|22
|пз
|Tim van de Loo
|14
|пз
|Chris Lokesa
|9
|нп
|Оскар Завада
Главные тренеры
|Рон Янс
|Хенк Фразер
История личных встреч
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|16.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 2
|13.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|06.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 2
|02.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 2
|06.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 2
|27.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 1
|01.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|30.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|6
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|7
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|9
|Гронинген
|7
|9
|10
|Хераклес
|7
|9
|11
|Виллем II
|7
|8
|12
|НЕК Неймеген
|7
|7
|13
|ПЕК Зволле
|7
|7
|14
|Фортуна
|7
|7
|15
|Херенвен
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|7
|0