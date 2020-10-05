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Утрехт - Валвейк 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
05 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Утрехт
Валвейк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Валвейк, которое состоится 05 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Валвейк
Валвейк
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
9 Нидерланды зщ Давид Мин
6 Дания пз Оскар Фрауло
8 Германия пз Джан Боздоган
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
77 Нидерланды нп Оле тер Хар Ромени
20 Франция нп Йоанн Катлин
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
3 Бельгия зщ Дарио Ван ден Бёйс
5 Нидерланды пз Хуан Фамилио-Кастильо
30 Франция пз Daouda Weidmann
6 Нидерланды пз Яссин Укили
7 Нидерланды пз Денильо Клеонисе
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
14 Бельгия пз Chris Lokesa
9 Польша нп Оскар Завада
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Валвейк2 : 2Утрехт
16.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Утрехт1 : 1Валвейк
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд Утрехт3 : 2Валвейк
13.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Утрехт2 : 0Валвейк
06.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Валвейк2 : 2Утрехт
02.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Валвейк1 : 1Утрехт
18.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Утрехт2 : 2Валвейк
06.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Валвейк1 : 2Утрехт
27.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Утрехт3 : 1Валвейк
01.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Валвейк2 : 1Утрехт
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 2Утрехт
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Утрехт3 : 2
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Утрехт2 : 1
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 2Утрехт
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 1Утрехт
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Валвейк0 : 2
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Валвейк1 : 2
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 0Валвейк
30.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Валвейк0 : 3
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 0Валвейк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен721
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар716
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт616
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте714
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта710
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс710
9 Гронинген79
10 Хераклес79
11 Виллем II78
12 НЕК Неймеген77
13 ПЕК Зволле77
14 Фортуна77
15 Херенвен77
16
Стыковая зона
НАК Бреда76
17
Зона вылета
Алмере Сити72
18
Зона вылета
Валвейк70

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