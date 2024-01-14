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Жил Висенте - Эштрела 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
05 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Жил Висенте
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Эштрела, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Эштрела
Амадора
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
39 Ангола зщ Жонатан Буату-Мананга
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
57 Португалия зщ Сандру Круш
6 Перу пз Хесус Кастильо
10 Япония пз Канья Фудзимото
77 Испания нп Хорди Мбула
19 Испания нп Санти Гарсия
71 Португалия нп Фелиш Коррея
20 Бразилия нп Caue Vinicius
30 Бразилия вр Бруно
3 Франция зщ Тилль Сиссоко
44 Португалия зщ Tiago Oliveira
22 Бразилия пз Леу Кордейру
26 Аргентина пз Leonel Bucca
10 Аргентина пз Алан Руис
6 Бразилия пз Jesus Igor
2 Португалия нп Travassos
25 Португалия нп Нилтон Варела
97 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
98 Португалия нп Кикаш
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Эштрела1 : 0Жил Висенте
14.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Жил Висенте1 : 1Эштрела
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 5 : 1Жил Висенте
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Жил Висенте1 : 1
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 1Жил Висенте
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Жил Висенте0 : 0
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 0Жил Висенте
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела2 : 1
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 0Эштрела
16.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Эштрела2 : 2
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Эштрела0 : 1
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 0Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг721
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту718
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика716
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара715
5 Брага714
6 Витория Гимарайнш713
7 Фамаликан712
8 Каза Пия78
9 АВС78
10 Морейренсе78
11 Жил Висенте77
12 Риу Аве77
13 Эшторил76
14 Арока76
15 Боавишта75
16
Стыковая зона
Эштрела75
17
Зона вылета
Насьонал75
18
Зона вылета
Фаренсе71

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