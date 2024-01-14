Жил Висенте - Эштрела 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
05 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Эштрела, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Эштрела
Амадора
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|39
|зщ
|Жонатан Буату-Мананга
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|57
|зщ
|Сандру Круш
|6
|пз
|Хесус Кастильо
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|77
|нп
|Хорди Мбула
|19
|нп
|Санти Гарсия
|71
|нп
|Фелиш Коррея
|20
|нп
|Caue Vinicius
|30
|вр
|Бруно
|3
|зщ
|Тилль Сиссоко
|44
|зщ
|Tiago Oliveira
|22
|пз
|Леу Кордейру
|26
|пз
|Leonel Bucca
|10
|пз
|Алан Руис
|6
|пз
|Jesus Igor
|2
|нп
|Travassos
|25
|нп
|Нилтон Варела
|97
|нп
|Жовани Кабрал
|98
|нп
|Кикаш
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|14.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|5 : 1
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|16.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|21
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|7
|15
|5
|Брага
|7
|14
|6
|Витория Гимарайнш
|7
|13
|7
|Фамаликан
|7
|12
|8
|Каза Пия
|7
|8
|9
|АВС
|7
|8
|10
|Морейренсе
|7
|8
|11
|Жил Висенте
|7
|7
|12
|Риу Аве
|7
|7
|13
|Эшторил
|7
|6
|14
|Арока
|7
|6
|15
|Боавишта
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|7
|1