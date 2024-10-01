Торпедо-БелАЗ - Гомель 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Гомель, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Гомель
Гомель
История личных встреч
|18.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|25.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|18.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 3
|22.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 4
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 4
|27.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|12.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|30.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|23
|50
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|20
|47
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|22
|44
|4
|Динамо-Брест
|24
|41
|5
|Витебск
|24
|38
|6
|Слуцк
|24
|35
|7
|Гомель
|23
|34
|8
|Арсенал
|23
|33
|9
|Славия-Мозырь
|23
|29
|10
|БАТЭ
|23
|28
|11
|Ислочь
|23
|28
|12
|Сморгонь
|22
|20
|13
|Минск
|24
|20
|14
|Нафтан
|22
|18
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|23
|13
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|23
|1