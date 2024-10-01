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Торпедо-БелАЗ - Гомель 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Торпедо-БелАЗ
Гомель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Гомель, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Гомель
Гомель
История личных встреч
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Гомель0 : 0Торпедо-БелАЗ
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Гомель
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 3Торпедо-БелАЗ
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Гомель
29.06.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Гомель1 : 0Торпедо-БелАЗ
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Гомель
25.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель1 : 1Торпедо-БелАЗ
28.09.2019 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0Гомель
18.05.2019 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель2 : 3Торпедо-БелАЗ
22.09.2018 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Гомель
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 4Торпедо-БелАЗ
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 4
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Гомель2 : 1
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 1
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 3 : 1Гомель
12.09.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 0Гомель
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Гомель2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2350
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2047
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2244
4 Динамо-Брест2441
5 Витебск2438
6 Слуцк2435
7 Гомель2334
8 Арсенал2333
9 Славия-Мозырь2329
10 БАТЭ2328
11 Ислочь2328
12 Сморгонь2220
13 Минск2420
14 Нафтан2218
15
Зона вылета
Днепр М2313
16
Зона вылета
Шахтёр С231

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