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Колхети-1913 - Динамо Бт 05 Октября прямая трансляция

05 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 28-й тур
Колхети-1913
Динамо Бт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Динамо Бт, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
04.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур Динамо Бт0 : 0Колхети-1913
20.04.2024 Грузия — Высшая лига 10-й тур Колхети-19132 : 2Динамо Бт
01.03.2024 Грузия — Высшая лига 1-й тур Динамо Бт1 : 0Колхети-1913
26.11.2017 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт1 : 2Колхети-1913
22.09.2017 Грузия - Высшая лига 27-й тур Колхети-19130 : 2Динамо Бт
21.06.2017 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт0 : 0Колхети-1913
30.04.2017 Грузия - Высшая лига 9-й тур Колхети-19130 : 1Динамо Бт
15.10.2016 Грузия - Высшая лига 9-й тур Динамо Бт0 : 1Колхети-1913
14.08.2016 Грузия - Высшая лига 2-й тур Колхети-19130 : 5Динамо Бт
27.02.2016 Грузия - Высшая лига 18-й тур Колхети-19130 : 1Динамо Бт
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Колхети-19132 : 2
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 3 : 2Колхети-1913
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Колхети-19132 : 6
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 2 : 0Колхети-1913
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Колхети-19130 : 0
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Динамо Бт1 : 2
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 2Динамо Бт
23.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Динамо Бт1 : 1
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 3 : 0Динамо Бт
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Динамо Бт1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2757
2
Квалификация Лиги конференций
Дила2752
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2752
4 Динамо Бт2739
5 Динамо Тб2732
6 Самгурали2731
7 Колхети-19132729
8
Стыковая зона
Гагра2726
9
Стыковая зона
Телави2724
10
Зона вылета
Самтредиа2722

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