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Факел - Динамо Мх 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
06 Октября 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Факел
Динамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Динамо Мх, которое состоится 06 Октября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
18.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Факел0 : 0Динамо Мх
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяФакел3 : 1
01.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 5-й тур0 : 1Факел
27.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й турФакел0 : 0
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться0 : 1Факел
21.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й тур3 : 1Факел
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 5-й тур3 : 3 5 : 3Динамо Мх
29.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й турДинамо Мх0 : 1
22.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й тур0 : 0Динамо Мх
18.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 4-й турДинамо Мх2 : 2 3 : 5
15.09.2024МИР Российская Премьер-лига8-й турДинамо Мх1 : 1
Текстовая трансляция
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Первый октябрьский тур РПЛ подарит несколько интересных матчей.В Воронеже зарубятся прямые конкуренты в борьбе за выживание ЦСКА снова проиграет в дерби, а Карпин — «Спартаку»? Интриги 11-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Факел» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1126
2 Краснодар1024
3 Локомотив М1024
4 Динамо М1020
5 Спартак М1119
6 ЦСКА1017
7 Рубин1115
8 Акрон1112
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1011
11 Пари Нижний Новгород1111
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Химки108
14
Стыковая зона
Оренбург117
15
Зона вылета
Факел106
16
Зона вылета
Ахмат116

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