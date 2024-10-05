Факел - Динамо Мх 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
06 Октября 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Динамо Мх, которое состоится 06 Октября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|18.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 1
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|0 : 1
|27.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 1
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3 5 : 3
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2 3 : 5
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Первый октябрьский тур РПЛ подарит несколько интересных матчей.В Воронеже зарубятся прямые конкуренты в борьбе за выживание ЦСКА снова проиграет в дерби, а Карпин — «Спартаку»? Интриги 11-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Факел» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|11
|26
|2
|Краснодар
|10
|24
|3
|Локомотив М
|10
|24
|4
|Динамо М
|10
|20
|5
|Спартак М
|11
|19
|6
|ЦСКА
|10
|17
|7
|Рубин
|11
|15
|8
|Акрон
|11
|12
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|10
|11
|11
|Пари Нижний Новгород
|11
|11
|12
|Динамо Мх
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Химки
|10
|8
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|11
|7
| 15
Зона вылета
|Факел
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|11
|6