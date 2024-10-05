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Шинник - Енисей 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
06 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
Шинник
Енисей

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Енисей, которое состоится 06 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
РоссияДмитрий Николаевич Черышев
РоссияАндрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
12.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й турЕнисей4 : 1Шинник
07.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турШинник1 : 1Енисей
12.03.2023Россия - Мелбет Первая лига22-й турШинник2 : 2Енисей
21.08.2022Россия - Мелбет Первая лига6-й турЕнисей2 : 1Шинник
10.03.2021ФНЛ - Первый дивизион29-й турЕнисей6 : 0Шинник
13.09.2020ФНЛ - Первый дивизион9-й турШинник3 : 0 ТЕнисей
09.03.2020ФНЛ - Первый дивизион26-й турЕнисей1 : 3Шинник
14.08.2019ФНЛ - Первый дивизион8-й турШинник0 : 0Енисей
06.05.2018ФНЛ - Первый дивизион37-й турШинник2 : 2Енисей
21.10.2017ФНЛ - Первый дивизион19-й турЕнисей4 : 1Шинник
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й тур3 : 0Шинник
25.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 0 2 : 3Шинник
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й турШинник1 : 1
15.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й тур2 : 2Шинник
07.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й турШинник2 : 0
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турЕнисей3 : 0
26.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 0Енисей
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й турЕнисей2 : 2
14.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й тур2 : 1Енисей
08.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й тур0 : 1Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1325
2
Повышение
Торпедо М1323
3
Стыковая зона
Урал1322
4
Стыковая зона
Балтика1220
5 Черноморец1220
6 Родина1318
7 Чайка1217
8 Сочи1217
9 СКА-Хабаровск1316
10 Енисей1216
11 Нефтехимик1216
12 Сокол1215
13 Ротор1215
14 КАМАЗ1315
15 Шинник1211
16
Зона вылета
Алания1211
17
Зона вылета
Уфа1311
18
Зона вылета
Тюмень136

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