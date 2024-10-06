Сочи - Чайка 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
06 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Чайка, которое состоится 06 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 3
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 5
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 1
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|20.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|10.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|13
|25
| 2
Повышение
|Торпедо М
|13
|23
| 3
Стыковая зона
|Урал
|13
|22
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|12
|20
|5
|Черноморец
|12
|20
|6
|Родина
|13
|18
|7
|Чайка
|12
|17
|8
|Сочи
|12
|17
|9
|СКА-Хабаровск
|13
|16
|10
|Енисей
|12
|16
|11
|Нефтехимик
|12
|16
|12
|Сокол
|12
|15
|13
|Ротор
|12
|15
|14
|КАМАЗ
|13
|15
|15
|Шинник
|12
|11
| 16
Зона вылета
|Алания
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Уфа
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|13
|6