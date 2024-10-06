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Сочи - Чайка 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
06 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
СочиЧайка

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Чайка, которое состоится 06 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
История личных встреч
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов1 : 0Сочи
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й тур2 : 2Сочи
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСочи0 : 3
24.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 5Сочи
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й тур1 : 1Сочи
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турЧайка0 : 1
25.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 3Чайка
20.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й тур0 : 1Чайка
15.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й турЧайка2 : 2
10.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й тур1 : 0Чайка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1325
2
Повышение
Торпедо М1323
3
Стыковая зона
Урал1322
4
Стыковая зона
Балтика1220
5 Черноморец1220
6 Родина1318
7 Чайка1217
8 Сочи1217
9 СКА-Хабаровск1316
10 Енисей1216
11 Нефтехимик1216
12 Сокол1215
13 Ротор1215
14 КАМАЗ1315
15 Шинник1211
16
Зона вылета
Алания1211
17
Зона вылета
Уфа1311
18
Зона вылета
Тюмень136

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