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Челси - Ноттингем Форест 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
06 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Челси
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
29 Франция зщ Уэсли Фофана
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
11 Англия нп Нони Мадуэке
19 Англия нп Джейдон Санчо
15 Сенегал нп Николас Джексон
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
19 Испания зщ Алекс Морено
22 Англия пз Райан Йейтс
18 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
16 Аргентина пз Николас Домингес
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест2 : 3Челси
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси0 : 1Ноттингем Форест
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси2 : 2Ноттингем Форест
01.01.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 1Челси
05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Челси2 : 0Ноттингем Форест
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Челси2 : 0Ноттингем Форест
20.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Челси5 : 1Ноттингем Форест
03.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Челси4 : 2
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси4 : 2
24.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Челси5 : 0
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 0 : 3Челси
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Челси
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест0 : 1
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ноттингем Форест1 : 1
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест1 : 1 3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль718
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити717
3
Лига чемпионов
Арсенал717
4
Лига чемпионов
Челси613
5
Лига Европы
Астон Вилла613
6 Ньюкасл Юнайтед712
7 Фулхэм711
8 Тоттенхэм Хотспур610
9 Брентфорд710
10 Брайтон энд Хоув Альбион69
11 Ноттингем Форест69
12 Вест Хэм Юнайтед78
13 Борнмут78
14 Манчестер Юнайтед67
15 Лестер Сити76
16 Эвертон75
17 Ипсвич Таун74
18
Зона вылета
Кристал Пэлас73
19
Зона вылета
Саутгемптон71
20
Зона вылета
Вулверхэмптон71

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