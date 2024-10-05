Челси - Ноттингем Форест 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
06 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|15
|нп
|Николас Джексон
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Алекс Морено
|22
|пз
|Райан Йейтс
|18
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|16
|пз
|Николас Домингес
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|01.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|20.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 1
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 2
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 0
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|6
|13
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|12
|7
|Фулхэм
|7
|11
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|10
|9
|Брентфорд
|7
|10
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|9
|11
|Ноттингем Форест
|6
|9
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|8
|13
|Борнмут
|7
|8
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|15
|Лестер Сити
|7
|6
|16
|Эвертон
|7
|5
|17
|Ипсвич Таун
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|7
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|1