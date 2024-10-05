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Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
06 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Юнайтед, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
24 Бельгия пз Амаду Онана
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
19 Англия нп Джейден Филоген
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
24 Камерун вр Андре Онана
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
20 Португалия зщ Диогу Дало
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
14 Дания пз Кристиан Эриксен
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
11.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Юнайтед
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Астон Вилла
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
10.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед4 : 2Астон Вилла
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла3 : 1Манчестер Юнайтед
23.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 2Астон Вилла
15.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла2 : 2Манчестер Юнайтед
10.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
25.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Астон Вилла
09.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла1 : 3Манчестер Юнайтед
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Астон Вилла1 : 0
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Астон Вилла
24.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 2Астон Вилла
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла3 : 1
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 0 : 3Астон Вилла
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 3 : 3Манчестер Юнайтед
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Манчестер Юнайтед
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Манчестер Юнайтед7 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль718
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити717
3
Лига чемпионов
Арсенал717
4
Лига чемпионов
Челси613
5
Лига Европы
Астон Вилла613
6 Ньюкасл Юнайтед712
7 Фулхэм711
8 Тоттенхэм Хотспур610
9 Брентфорд710
10 Брайтон энд Хоув Альбион69
11 Ноттингем Форест69
12 Вест Хэм Юнайтед78
13 Борнмут78
14 Манчестер Юнайтед67
15 Лестер Сити76
16 Эвертон75
17 Ипсвич Таун74
18
Зона вылета
Кристал Пэлас73
19
Зона вылета
Саутгемптон71
20
Зона вылета
Вулверхэмптон71

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