Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
06 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Юнайтед, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|22
|зщ
|Ян Матсен
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|нп
|Джейден Филоген
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|20
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|10.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 2
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|23.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|15.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|10.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 3
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|7 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|6
|13
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|12
|7
|Фулхэм
|7
|11
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|10
|9
|Брентфорд
|7
|10
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|9
|11
|Ноттингем Форест
|6
|9
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|8
|13
|Борнмут
|7
|8
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|15
|Лестер Сити
|7
|6
|16
|Эвертон
|7
|5
|17
|Ипсвич Таун
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|7
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|1