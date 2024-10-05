Жирона - Атлетик Б 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
06 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Атлетик Б, которое состоится 06 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|21
|пз
|Янхель Эррера
|10
|пз
|Ясер Асприлья
|11
|пз
|Арно Данжума
|20
|нп
|Брайан Хиль
|9
|нп
|Абель Руис
|26
|вр
|Алекс Падилья
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|19.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 2
|27.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|04.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|29.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|10.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|04.02.2018
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|10.09.2017
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 0
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 1
|19.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|9
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|8
|14
|7
|Мальорка
|9
|14
|8
|Райо Вальекано
|9
|13
|9
|Сельта
|9
|13
|10
|Бетис
|8
|12
|11
|Эспаньол
|9
|10
|12
|Алавес
|8
|10
|13
|Жирона
|8
|9
|14
|Севилья
|8
|9
|15
|Хетафе
|9
|8
|16
|Реал Сосьедад
|8
|8
|17
|Леганес
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3