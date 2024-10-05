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Жирона - Атлетик Б 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
06 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Жирона
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Атлетик Б, которое состоится 06 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Атлетик Б
Бильбао
13АргентинаврПауло Гассанига
16ИспаниязщАлехандро Франсес
5ИспаниязщДавид Лопес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
10КолумбияпзЯсер Асприлья
11НидерландыпзАрно Данжума
20ИспаниянпБрайан Хиль
9ИспаниянпАбель Руис
26ИспанияврАлекс Падилья
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
19.02.2024Испания - Примера25-й турАтлетик Б3 : 2Жирона
27.11.2023Испания - Примера14-й турЖирона1 : 1Атлетик Б
26.02.2023Испания - Примера23-й турАтлетик Б2 : 3Жирона
04.11.2022Испания - Примера13-й турЖирона2 : 1Атлетик Б
29.03.2019Испания - Примера29-й турЖирона1 : 2Атлетик Б
10.12.2018Испания - Примера15-й турАтлетик Б1 : 0Жирона
04.02.2018Испания - Примера22-й турЖирона2 : 0Атлетик Б
10.09.2017Испания - Примера3-й турАтлетик Б2 : 0Жирона
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турЖирона2 : 3
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Жирона
25.09.2024Испания — Примера7-й турЖирона0 : 0
21.09.2024Испания — Примера6-й тур2 : 0Жирона
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 0Жирона
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турАтлетик Б2 : 0
29.09.2024Испания — Примера8-й турАтлетик Б1 : 1
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 1Атлетик Б
22.09.2024Испания — Примера6-й турАтлетик Б3 : 1
19.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 2Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона821
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
3
Лига чемпионов
Вильярреал817
4
Лига чемпионов
Атлетико М816
5
Лига Европы
Осасуна915
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б814
7 Мальорка914
8 Райо Вальекано913
9 Сельта913
10 Бетис812
11 Эспаньол910
12 Алавес810
13 Жирона89
14 Севилья89
15 Хетафе98
16 Реал Сосьедад88
17 Леганес98
18
Зона вылета
Валенсия96
19
Зона вылета
Вальядолид95
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

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