Севилья - Бетис 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
06 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Бетис, которое состоится 06 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|23
|зщ
|Маркан
|19
|зщ
|Валентин Барко
|16
|зщ
|Хесус Навас
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|14
|нп
|Херард Фернандес
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|1
|вр
|Руй Силва
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|10
|нп
|Эз Абде
|11
|нп
|Седрик Бакамбу
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 2
|14.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|11.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|23.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|9
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|8
|14
|7
|Мальорка
|9
|14
|8
|Райо Вальекано
|9
|13
|9
|Сельта
|9
|13
|10
|Бетис
|8
|12
|11
|Эспаньол
|9
|10
|12
|Алавес
|8
|10
|13
|Жирона
|8
|9
|14
|Севилья
|8
|9
|15
|Хетафе
|9
|8
|16
|Реал Сосьедад
|8
|8
|17
|Леганес
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3