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Севилья - Бетис 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
06 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Севилья
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Бетис, которое состоится 06 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Бетис
Севилья
13НорвегияврЭрьян Нюланд
32ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
23Бразилиязщ Маркан
19АргентиназщВалентин Барко
16ИспаниязщХесус Навас
6СербиязщНеманья Гудель
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
11БельгияпзДоди Лукебакио
14ИспаниянпХерард Фернандес
7ИспаниянпИсаак Ромеро
1ПортугалияврРуй Силва
2ИспаниязщЭктор Бельерин
3ИспаниязщДиего Льоренте
6Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
21ИспанияпзМарк Рока
16ИспанияпзСерхи Альтмира
18ИспанияпзПабло Форнальс
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
10МарокконпЭз Абде
11ДР КонгонпСедрик Бакамбу
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
28.04.2024Испания - Примера33-й турБетис1 : 1Севилья
12.11.2023Испания - Примера13-й турСевилья1 : 1Бетис
21.05.2023Испания - Примера35-й турСевилья0 : 0Бетис
06.11.2022Испания - Примера13-й турБетис1 : 1Севилья
27.02.2022Испания - Примера26-й турСевилья2 : 1Бетис
16.01.2022Кубок Испании1/8 финалаБетис2 : 1Севилья
07.11.2021Испания - Примера13-й турБетис0 : 2Севилья
14.03.2021Испания - Примера27-й турСевилья1 : 0Бетис
02.01.2021Испания - Примера17-й турБетис1 : 1Севилья
11.06.2020Испания - Примера28-й турСевилья2 : 0Бетис
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Севилья
24.09.2024Испания — Примера7-й турСевилья2 : 1
20.09.2024Испания — Примера6-й тур2 : 1Севилья
14.09.2024Испания — Примера5-й турСевилья1 : 0
01.09.2024Испания — Примера4-й турСевилья0 : 2
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур1 : 0Бетис
29.09.2024Испания — Примера8-й турБетис1 : 0
26.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 1Бетис
23.09.2024Испания — Примера6-й турБетис1 : 2
18.09.2024Испания — Примера3-й турБетис2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона821
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
3
Лига чемпионов
Вильярреал817
4
Лига чемпионов
Атлетико М816
5
Лига Европы
Осасуна915
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б814
7 Мальорка914
8 Райо Вальекано913
9 Сельта913
10 Бетис812
11 Эспаньол910
12 Алавес810
13 Жирона89
14 Севилья89
15 Хетафе98
16 Реал Сосьедад88
17 Леганес98
18
Зона вылета
Валенсия96
19
Зона вылета
Вальядолид95
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

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