Реймс - Монпелье 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
06 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Монпелье, которое состоится 06 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Монпелье
Монпелье
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|5
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|71
|пз
|Яя Фофана
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
|16
|вр
|Димитри Берто
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|21
|зщ
|Лукас Минкарелли
|20
|пз
|Бирама Туре
|22
|пз
|Халил Файад
|7
|пз
|Арно Норден
|11
|пз
|Тежи Саванье
|10
|нп
|Вахби Хазри
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 3
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|17.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|23.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Реймс
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|6
|10
|7
|Нант
|6
|9
|8
|Страсбург
|6
|9
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ренн
|6
|7
|11
|Лион
|6
|7
|12
|Сент-Этьен
|7
|7
|13
|Брест
|6
|6
|14
|Гавр
|6
|6
|15
|Осер
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3