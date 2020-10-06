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Реймс - Монпелье 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
06 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Реймс
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Монпелье, которое состоится 06 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Монпелье
Монпелье
94ФранцияврЙеванн Диуф
21ФранциязщСедрик Кипре
5Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
23ПортугалияпзАурелиу Бута
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
71МалипзЯя Фофана
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
7ЯпониянпДзюня Ито
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
17ЯпониянпКэито Накамура
16ДР КонговрДимитри Берто
77МализщФалайе Сако
27ШвейцариязщБечир Омерагич
5МализщМодибо Саньян
21ФранциязщЛукас Минкарелли
20МалипзБирама Туре
22ФранцияпзХалил Файад
7ФранцияпзАрно Норден
11ФранцияпзТежи Саванье
10ТуниснпВахби Хазри
8НигериянпАкор Адамс
Главные тренеры
СловенияЛука Элснер
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
21.04.2024Франция - Лига 130-й турРеймс1 : 2Монпелье
27.08.2023Франция - Лига 13-й турМонпелье1 : 3Реймс
03.06.2023Франция - Лига 138-й турРеймс1 : 3Монпелье
13.11.2022Франция - Лига 115-й турМонпелье1 : 1Реймс
17.04.2022Франция - Лига 132-й турМонпелье0 : 0Реймс
15.08.2021Франция - Лига 12-й турРеймс3 : 3Монпелье
28.02.2021Франция - Лига 127-й турРеймс0 : 0Монпелье
25.10.2020Франция - Лига 18-й турМонпелье0 : 4Реймс
17.12.2019Франция - Кубок лиги1/8 финалаРеймс1 : 0Монпелье
19.10.2019Франция - Лига 110-й турРеймс1 : 0Монпелье
29.09.2024Франция — Лига 16-й тур1 : 3Реймс
21.09.2024Франция — Лига 15-й турРеймс1 : 1
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур1 : 2Реймс
01.09.2024Франция — Лига 13-й турРеймс2 : 1
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 2Реймс
28.09.2024Франция — Лига 16-й тур2 : 1Монпелье
22.09.2024Франция — Лига 15-й турМонпелье3 : 2
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур3 : 0Монпелье
31.08.2024Франция — Лига 13-й турМонпелье1 : 3
23.08.2024Франция — Лига 12-й тур6 : 0Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Монако616
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль713
5
Лига Европы
Реймс611
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс610
7 Нант69
8 Страсбург69
9 Ницца68
10 Ренн67
11 Лион67
12 Сент-Этьен77
13 Брест66
14 Гавр66
15 Осер76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье64
18
Зона вылета
Анже73

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