Брест - Гавр 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
06 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Гавр, которое состоится 06 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Гавр
Гавр
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|45
|пз
|Махди Камара
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|8
|пз
|Юго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Абдалла Сима
|30
|вр
|Артур Десма
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|7
|зщ
|Лоик Него
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|21
|пз
|Антуан Жужу
|45
|нп
|Исса Сумаре
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Дидье Дигар
История личных встреч
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|01.02.2019
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|1 : 1
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 3 6 : 5
|24.08.2018
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|1 : 0
|15.05.2018
|Франция - Лига 2
|Плей-офф - 1-й раунд
|2 : 0
|09.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 25-й тур
|1 : 0
|15.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 7-й тур
|1 : 0
|18.02.2017
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|2 : 0
|20.09.2016
|Франция - Лига 2
|8-й тур
|1 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Реймс
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|6
|10
|7
|Нант
|6
|9
|8
|Страсбург
|6
|9
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ренн
|6
|7
|11
|Лион
|6
|7
|12
|Сент-Этьен
|7
|7
|13
|Брест
|6
|6
|14
|Гавр
|6
|6
|15
|Осер
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3