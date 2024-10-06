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Брест - Гавр 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
06 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Брест
Гавр

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Гавр, которое состоится 06 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Гавр
Гавр
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
25ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
44ФранциязщСумайла Кулибали
22МализщМассадио Айдара
45ФранцияпзМахди Камара
6ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
8ФранцияпзЮго Маньетти
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
17СенегалнпАбдалла Сима
30ФранцияврАртур Десма
93СенегалзщАруна Санганте
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
7ВенгриязщЛоик Него
8МароккозщЯсин Кехта
27Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
10ФранцияпзХосуэ Казимир
21ФранцияпзАнтуан Жужу
45СенегалнпИсса Сумаре
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
03.03.2024Франция - Лига 124-й турБрест1 : 0Гавр
20.08.2023Франция - Лига 12-й турГавр1 : 2Брест
01.02.2019Франция - Лига 223-й турГавр1 : 1Брест
28.08.2018Франция - Кубок лиги2-й раундГавр3 : 3 6 : 5Брест
24.08.2018Франция - Лига 25-й турБрест1 : 0Гавр
15.05.2018Франция - Лига 2Плей-офф - 1-й раундГавр2 : 0Брест
09.02.2018Франция - Лига 2Лига 2. 25-й турГавр1 : 0Брест
15.09.2017Франция - Лига 2Лига 2. 7-й турБрест1 : 0Гавр
18.02.2017Франция - Лига 226-й турБрест2 : 0Гавр
20.09.2016Франция - Лига 28-й турГавр1 : 1Брест
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур0 : 4Брест
27.09.2024Франция — Лига 16-й тур3 : 0Брест
22.09.2024Франция — Лига 15-й турБрест2 : 0
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБрест2 : 1
14.09.2024Франция — Лига 14-й тур3 : 1Брест
28.09.2024Франция — Лига 16-й турГавр0 : 3
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур3 : 1Гавр
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур2 : 0Гавр
01.09.2024Франция — Лига 13-й турГавр3 : 1
24.08.2024Франция — Лига 12-й тур0 : 2Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Монако616
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль713
5
Лига Европы
Реймс611
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс610
7 Нант69
8 Страсбург69
9 Ницца68
10 Ренн67
11 Лион67
12 Сент-Этьен77
13 Брест66
14 Гавр66
15 Осер76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье64
18
Зона вылета
Анже73

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