Ницца - ПСЖ 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
06 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - ПСЖ, которое состоится 06 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Марцин Булка
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|2
|зщ
|Али Абди
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|6
|пз
|Хишем Будауи
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|7
|нп
|Жереми Бога
|29
|нп
|Эванн Гессан
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|14
|пз
|Дезире Дуэ
|11
|нп
|Марко Асенсио
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Франк Эз
|Луис Энрике
История личных встреч
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|13.03.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|08.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|31.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 6
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|8 : 0
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Лиги 1: «Ницца» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Реймс
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|6
|10
|7
|Нант
|6
|9
|8
|Страсбург
|6
|9
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ренн
|6
|7
|11
|Лион
|6
|7
|12
|Сент-Этьен
|7
|7
|13
|Брест
|6
|6
|14
|Гавр
|6
|6
|15
|Осер
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3