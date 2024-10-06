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Ницца - ПСЖ 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
06 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Ницца
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - ПСЖ, которое состоится 06 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
ПСЖ
Париж
1ПольшаврМарцин Булка
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
64КанадазщМойзе Бомбито
4Бразилиязщ Данте Бонфин
92ФранциязщЖонатан Клосс
2ТунисзщАли Абди
22ФранцияпзТангай Н'Домбеле
6АлжирпзХишем Будауи
25ФранцияпзМохамед-Али Шо
7Кот-д'ИвуарнпЖереми Бога
29ФранциянпЭванн Гессан
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
87ПортугалияпзЖоау Невеш
14ФранцияпзДезире Дуэ
11ИспаниянпМарко Асенсио
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
15.05.2024Франция - Лига 132-й турНицца1 : 2ПСЖ
13.03.2024Кубок Франции1/4 финалаПСЖ3 : 1Ницца
15.09.2023Франция - Лига 15-й турПСЖ2 : 3Ницца
08.04.2023Франция - Лига 130-й турНицца0 : 2ПСЖ
01.10.2022Франция - Лига 19-й турПСЖ2 : 1Ницца
05.03.2022Франция - Лига 127-й турНицца1 : 0ПСЖ
31.01.2022Кубок Франции1/8 финалаПСЖ0 : 0 5 : 6Ницца
01.12.2021Франция - Лига 116-й турПСЖ0 : 0Ницца
13.02.2021Франция - Лига 125-й турПСЖ2 : 1Ницца
20.09.2020Франция - Лига 14-й турНицца0 : 3ПСЖ
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур4 : 1Ницца
28.09.2024Франция — Лига 16-й тур0 : 0Ницца
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турНицца1 : 1
20.09.2024Франция — Лига 15-й турНицца8 : 0
14.09.2024Франция — Лига 14-й тур2 : 0Ницца
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 0ПСЖ
27.09.2024Франция — Лига 16-й турПСЖ3 : 1
21.09.2024Франция — Лига 15-й тур1 : 1ПСЖ
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турПСЖ1 : 0
14.09.2024Франция — Лига 14-й турПСЖ3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Лиги 1: «Ницца» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Монако616
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль713
5
Лига Европы
Реймс611
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс610
7 Нант69
8 Страсбург69
9 Ницца68
10 Ренн67
11 Лион67
12 Сент-Этьен77
13 Брест66
14 Гавр66
15 Осер76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье64
18
Зона вылета
Анже73

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