Штутгарт - Хоффенхайм 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
06 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хоффенхайм, которое состоится 06 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хоффенхайм
Зинсхайм
|33
|вр
|Александр Нюбель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|16
|пз
|Атакан Каразор
|8
|пз
|Энцо Мийо
|26
|нп
|Дениз Ундав
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Оливер Бауман
|4
|зщ
|Тим Дрекслер
|16
|зщ
|Антон Стах
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|22
|зщ
|Александер Прасс
|7
|пз
|Том Бишоф
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|23
|нп
|Адам Гложек
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|24.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|25.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|16.03.2019
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|5 : 1
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|3 : 4
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|6
|11
|7
|Боруссия Д
|6
|10
|8
|Хайденхайм
|5
|9
|9
|Штутгарт
|5
|8
|10
|Майнц
|6
|8
|11
|Вердер
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|7
|14
|Боруссия М
|6
|6
|15
|Санкт-Паули
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|1