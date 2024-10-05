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Штутгарт - Хоффенхайм 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
06 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Штутгарт
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хоффенхайм, которое состоится 06 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хоффенхайм
Зинсхайм
33 Германия вр Александр Нюбель
15 Германия зщ Паскаль Штенцель
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
29 Франция пз Антони Руо
6 Германия пз Ангело Штиллер
16 Германия пз Атакан Каразор
8 Франция пз Энцо Мийо
26 Германия нп Дениз Ундав
18 Гана нп Джейми Левелинг
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
1 Германия вр Оливер Бауман
4 Германия зщ Тим Дрекслер
16 Германия зщ Антон Стах
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
15 Франция зщ Валентен Жендрей
22 Австрия зщ Александер Прасс
7 Германия пз Том Бишоф
11 Австрия пз Флориан Гриллич
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
23 Чехия нп Адам Гложек
21 Германия нп Мариус Бюльтер
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Хоффенхайм0 : 3Штутгарт
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт2 : 3Хоффенхайм
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Штутгарт1 : 1Хоффенхайм
24.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Хоффенхайм2 : 2Штутгарт
25.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Хоффенхайм2 : 1Штутгарт
02.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Штутгарт3 : 1Хоффенхайм
14.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Штутгарт2 : 0Хоффенхайм
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Хоффенхайм3 : 3Штутгарт
16.03.2019 Германия - Бундеслига 26-й тур Штутгарт1 : 1Хоффенхайм
27.10.2018 Германия - Бундеслига 9-й тур Хоффенхайм4 : 0Штутгарт
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Штутгарт1 : 1
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 2 : 2Штутгарт
22.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Штутгарт5 : 1
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 3 : 1Штутгарт
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 1 : 3Штутгарт
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Хоффенхайм2 : 0
29.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Хоффенхайм3 : 4
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 1 : 1Хоффенхайм
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 2 : 1Хоффенхайм
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Хоффенхайм1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария513
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф512
3
Лига чемпионов
Фрайбург612
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг511
5
Лига Европы
Байер611
6
Квалификация Лиги конференций
Унион611
7 Боруссия Д610
8 Хайденхайм59
9 Штутгарт58
10 Майнц68
11 Вердер68
12 Вольфсбург67
13 Аугсбург67
14 Боруссия М66
15 Санкт-Паули64
16
Стыковая зона
Хоффенхайм53
17
Зона вылета
Хольштайн62
18
Зона вылета
Бохум61

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