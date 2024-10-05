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Гоу Эхед Иглс - Хераклес 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
06 Октября 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Хераклес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Хераклес, которое состоится 06 Октября 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Хераклес
Алмело
1ГерманияврЛука Плогман
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
29ДаниязщАске Адельгор
8НидерландыпзЭверт Линторст
21НидерландыпзEnric Llansana
11НидерландыпзБобби Адеканье
7ДанияпзЯкоб Бреум
19ФинляндияпзОливер Антман
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
1НидерландыврFabian de Keijzer
2НидерландызщМимейрхел Бенита
4НидерландызщДамон Мирани
12НидерландызщРубен Роскен
14БельгияпзБрайан Де Кеерсмакер
26НидерландыпзДаниел ван Кам
8ГерманияпзМарио Энгельс
10НидерландыпзShiloh Zand
19КанадапзLuka Kulenović
24СловакиянпIvan Mesik
29ИзраильнпСуф Подгоряну
Главные тренеры
НидерландыРене Хаке
НидерландыЭрвин ван де Лои
История личных встреч
15.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турХераклес2 : 0Гоу Эхед Иглс
07.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турГоу Эхед Иглс4 : 0Хераклес
12.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаХераклес0 : 1Гоу Эхед Иглс
23.01.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турХераклес1 : 1Гоу Эхед Иглс
16.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турГоу Эхед Иглс4 : 2Хераклес
08.04.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турГоу Эхед Иглс1 : 4Хераклес
19.11.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турХераклес2 : 1Гоу Эхед Иглс
17.05.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХераклес1 : 0Гоу Эхед Иглс
02.11.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турГоу Эхед Иглс1 : 3Хераклес
05.04.2014Нидерланды - Эредивизия31-й турХераклес1 : 2Гоу Эхед Иглс
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур0 : 1Гоу Эхед Иглс
21.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й турГоу Эхед Иглс1 : 1
15.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 2Гоу Эхед Иглс
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур3 : 0Гоу Эхед Иглс
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турГоу Эхед Иглс2 : 0
27.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турХераклес2 : 1
21.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 2Хераклес
15.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турХераклес0 : 0
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур3 : 0Хераклес
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турХераклес1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен824
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар716
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт616
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте714
5
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс510
7
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта810
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Гронинген79
11 Хераклес79
12 НАК Бреда89
13 НЕК Неймеген87
14 ПЕК Зволле77
15 Фортуна77
16
Стыковая зона
Херенвен77
17
Зона вылета
Алмере Сити82
18
Зона вылета
Валвейк70

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