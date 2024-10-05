Гоу Эхед Иглс - Хераклес 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
06 Октября 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Хераклес, которое состоится 06 Октября 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Хераклес
Алмело
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|7
|пз
|Якоб Бреум
|19
|пз
|Оливер Антман
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|8
|пз
|Марио Энгельс
|10
|пз
|Shiloh Zand
|19
|пз
|Luka Kulenović
|24
|нп
|Ivan Mesik
|29
|нп
|Суф Подгоряну
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|15.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|4 : 0
|12.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 2
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 4
|19.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|17.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 0
|02.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 3
|05.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|31-й тур
|1 : 2
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|6
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|7
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|5
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|8
|10
|9
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|10
|Гронинген
|7
|9
|11
|Хераклес
|7
|9
|12
|НАК Бреда
|8
|9
|13
|НЕК Неймеген
|8
|7
|14
|ПЕК Зволле
|7
|7
|15
|Фортуна
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|7
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|7
|0