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Аякс - Гронинген 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
06 Октября 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Аякс
Гронинген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гронинген, которое состоится 06 Октября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Гронинген
Гронинген
22НидерландыврРемко Пасвер
2НидерландызщДевайн Ренш
37ХорватиязщЙосип Шутало
15НидерландызщЮри Бас
4НидерландызщЙоррел Хато
18НидерландыпзДави Классен
21НидерландыпзБранко ван ден Бомен
8НидерландыпзКеннет Тейлор
29ДаниянпКристиан Расмуссен
9НидерландынпБрайан Бробби
49НидерландынпДжейдон Банел
1НидерландыврЭтьен Вассен
7КюрасаозщЛеандро Бакуна
3НидерландызщТеймен Блокзейл
2НидерландызщWouter Prins
22НидерландыпзФинн Стам
14НидерландыпзJorg Schreuders
6НидерландыпзСтейе Ресинк
8НорвегияпзЙохан Хове
10ИталияпзЛучано Валенте
29НидерландынпПостема Романо
26НидерландынпThom van Bergen
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
16.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турГронинген2 : 3Аякс
14.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турАякс6 : 1Гронинген
02.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турГронинген1 : 3Аякс
25.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турАякс3 : 0Гронинген
07.03.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАякс3 : 1Гронинген
04.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турГронинген1 : 0Аякс
26.01.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турГронинген2 : 1Аякс
28.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турАякс2 : 0Гронинген
20.04.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турГронинген0 : 1Аякс
15.09.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турАякс3 : 0Гронинген
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 1Аякс
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур0 : 2Аякс
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турАякс4 : 0
21.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 1Аякс
18.09.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турАякс5 : 0
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турГронинген0 : 1
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур2 : 1Гронинген
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турГронинген2 : 2
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур1 : 1Гронинген
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турГронинген0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен824
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар716
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт616
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте714
5
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс510
7
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта810
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Гронинген79
11 Хераклес79
12 НАК Бреда89
13 НЕК Неймеген87
14 ПЕК Зволле77
15 Фортуна77
16
Стыковая зона
Херенвен77
17
Зона вылета
Алмере Сити82
18
Зона вылета
Валвейк70

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