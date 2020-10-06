Аякс - Гронинген 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
06 Октября 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гронинген, которое состоится 06 Октября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Гронинген
Гронинген
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|18
|пз
|Дави Классен
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|29
|нп
|Кристиан Расмуссен
|9
|нп
|Брайан Бробби
|49
|нп
|Джейдон Банел
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
|22
|пз
|Финн Стам
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Йохан Хове
|10
|пз
|Лучано Валенте
|29
|нп
|Постема Романо
|26
|нп
|Thom van Bergen
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Дик Люккин
История личных встреч
|16.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|14.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|6 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 3
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|26.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 1
|28.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|20.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|15.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 1
|18.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|5 : 0
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|6
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|7
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|5
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|8
|10
|9
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|10
|Гронинген
|7
|9
|11
|Хераклес
|7
|9
|12
|НАК Бреда
|8
|9
|13
|НЕК Неймеген
|8
|7
|14
|ПЕК Зволле
|7
|7
|15
|Фортуна
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|7
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|7
|0