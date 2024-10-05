Фортуна - АЗ Алкмар 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
06 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - АЗ Алкмар, которое состоится 06 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
АЗ Алкмар
Алкмар
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|14
|зщ
|Родриго Гут
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|12
|пз
|Иву Пинту
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|10
|пз
|Ален Халилович
|11
|пз
|Makan Aiko
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|16
|пз
|Сеия Маикума
|8
|пз
|Йорди Класи
|17
|пз
|Джейден Аддай
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|9
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 0
|16.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 3
|22.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|16.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 2
|02.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 3
|04.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 0
|03.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|4 : 2
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 3
|18.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|5 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|9 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|6
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|7
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|5
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|8
|10
|9
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|10
|Гронинген
|7
|9
|11
|Хераклес
|7
|9
|12
|НАК Бреда
|8
|9
|13
|НЕК Неймеген
|8
|7
|14
|ПЕК Зволле
|7
|7
|15
|Фортуна
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|7
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|7
|0