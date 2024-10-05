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Фортуна - АЗ Алкмар 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
06 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Фортуна
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - АЗ Алкмар, которое состоится 06 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
АЗ Алкмар
Алкмар
31НидерландыврМаттейс Брандерхорст
14БразилиязщРодриго Гут
4БельгиязщШон Адевойе
12ПортугалияпзИву Пинту
22ДР КонгопзСамуэль Бастьен
32ФранцияпзRosier Loreintz
10ХорватияпзАлен Халилович
11ФранцияпзMakan Aiko
33АргентинапзЭсекьель Бульяуде
8НидерландынпЯспер Дахлаус
80ШвейцариянпРайан Фоссо-Имефак
1НидерландыврРоум Джейден Овусу-Одуро
5ПортугалиязщАлешандре Пенетра
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
18НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
6НидерландызщПер Копмейнерс
16ЯпонияпзСеия Маикума
8НидерландыпзЙорди Класи
17НидерландыпзДжейден Аддай
10НидерландыпзСвен Мейнанс
7НидерландыпзРубен ван Боммел
9ИрландиянпТрой Пэрротт
Главные тренеры
НидерландыДанни Бёйс
История личных встреч
17.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турФортуна1 : 2АЗ Алкмар
01.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турАЗ Алкмар4 : 0Фортуна
16.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турФортуна0 : 3АЗ Алкмар
22.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турАЗ Алкмар3 : 1Фортуна
16.01.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турФортуна1 : 2АЗ Алкмар
02.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турАЗ Алкмар2 : 1Фортуна
08.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАЗ Алкмар1 : 0Фортуна
26.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турФортуна3 : 3АЗ Алкмар
04.08.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАЗ Алкмар4 : 0Фортуна
03.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турАЗ Алкмар4 : 2Фортуна
28.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур1 : 1Фортуна
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й турФортуна1 : 3
18.09.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур5 : 0Фортуна
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 0Фортуна
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турФортуна0 : 3
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур2 : 0АЗ Алкмар
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турАЗ Алкмар1 : 2
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турАЗ Алкмар3 : 2
20.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 2АЗ Алкмар
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турАЗ Алкмар9 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен824
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар716
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт616
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте714
5
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс510
7
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта810
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Гронинген79
11 Хераклес79
12 НАК Бреда89
13 НЕК Неймеген87
14 ПЕК Зволле77
15 Фортуна77
16
Стыковая зона
Херенвен77
17
Зона вылета
Алмере Сити82
18
Зона вылета
Валвейк70

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