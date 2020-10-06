Днепр М - Нафтан 06 Октября прямая трансляция
06 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Нафтан, которое состоится 06 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|18.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|09.10.2021
|Беларусь - Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|24.07.2021
|Беларусь - Первая лига
|15-й тур
|3 : 0
|06.05.2021
|Беларусь - Первая лига
|4-й тур
|0 : 2
|18.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|22.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|4 : 0
|15.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|05.04.2014
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 6
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|23
|50
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|20
|47
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|23
|45
|4
|Динамо-Брест
|24
|41
|5
|Витебск
|24
|38
|6
|Слуцк
|24
|35
|7
|Гомель
|24
|35
|8
|Арсенал
|23
|33
|9
|БАТЭ
|24
|31
|10
|Ислочь
|24
|31
|11
|Славия-Мозырь
|24
|29
|12
|Сморгонь
|23
|20
|13
|Минск
|24
|20
|14
|Нафтан
|22
|18
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|23
|13
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|23
|1