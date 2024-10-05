Фортуна - Гамбург 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
06 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гамбург, которое состоится 06 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|08.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|31.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|17.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|26.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|18.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|20.04.2013
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|23.11.2012
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|5 : 0
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|4 : 1
|23.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|7
|17
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|8
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|8
|16
|4
|Магдебург
|7
|15
|5
|Ганновер-96
|7
|13
|6
|Гамбург
|7
|12
|7
|Кёльн
|8
|12
|8
|Эльверсберг
|8
|12
|9
|Герта
|7
|10
|10
|Нюрнберг
|8
|10
|11
|Гройтер Фюрт
|7
|9
|12
|Кайзерслаутерн
|8
|9
|13
|Ульм 1846
|8
|7
|14
|Шальке-04
|7
|7
|15
|Дармштадт 98
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ян
|8
|4