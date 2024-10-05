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Фортуна - Гамбург 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
06 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Фортуна
Гамбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гамбург, которое состоится 06 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
08.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Фортуна2 : 0Гамбург
29.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Гамбург1 : 0Фортуна
31.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Фортуна2 : 2Гамбург
17.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Гамбург2 : 0Фортуна
19.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Фортуна1 : 1Гамбург
16.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Гамбург1 : 1Фортуна
26.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Фортуна0 : 0Гамбург
18.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гамбург2 : 1Фортуна
20.04.2013 Германия - Бундеслига 30-й тур Гамбург2 : 1Фортуна
23.11.2012 Германия - Бундеслига 13-й тур Фортуна2 : 0Гамбург
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 2Фортуна
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Фортуна2 : 2
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 0 : 2Фортуна
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Фортуна1 : 0
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Фортуна
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Гамбург2 : 2
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 2Гамбург
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Гамбург5 : 0
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Гамбург4 : 1
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 0Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна717
2
Повышение
Падерборн 07816
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ816
4 Магдебург715
5 Ганновер-96713
6 Гамбург712
7 Кёльн812
8 Эльверсберг812
9 Герта710
10 Нюрнберг810
11 Гройтер Фюрт79
12 Кайзерслаутерн89
13 Ульм 184687
14 Шальке-0477
15 Дармштадт 9886
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер85
17
Зона вылета
Айнтрахт Б74
18
Зона вылета
Ян84

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