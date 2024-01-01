Платенсе - Ривер Плейт 07 Октября прямая трансляция
07 Октября 2024 года в 01:00 (+03:00). Аргентина — Примера, Лига Професиональ - 2-я фаза. 17-й тур
Окончен
0 : 0
- 39'Висенте Таборда
- 42'Гастон Сусо
- 82'Фернандо Хуарес
0'
45'
90'
- 42'Херман Песселья
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Платенсе - Ривер Плейт, которое состоится 07 Октября 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина — Примера, Лига Професиональ - 2-я фаза. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Платенсе
Флорида, Буэнос-Айрес
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
|31
|вр
|Juan Cozzani
|4
|зщ
|Баутиста Баррос
|13
|зщ
|Ignacio Vazquez
|6
|зщ
|Гастон Сусо
|18
|зщ
|Sasha Marcich
|14
|пз
|Леонель Пикко
83'
|8
|пз
|Фернандо Хуарес
|29
|пз
|Franco Minerva
60'
|7
|пз
|Гидо Майнеро
84'
|16
|нп
|Висенте Таборда
69'
|9
|нп
|Матео Пельегрино
83'
|26
|пз
|Игнасио Шор
60'
|11
|пз
|Франко Бальдассарра
69'
|21
|пз
|Иван Гомес
83'
|33
|нп
|Аугусто Диего Лотти
83'
|5
|пз
|Carlos Villalba
84'
|25
|вр
|Конан Ледесма
|16
|зщ
|Фабрисио Бустос
46'
|33
|зщ
|Херман Песселья
53'
|14
|зщ
|Леандро Гонсалес Пирес
|24
|зщ
|Маркос Акунья
46'
|5
|пз
|Матиас Краневиттер
64'
|31
|пз
|Сантьяго Симон
|26
|пз
|Начо Фернандес
52'
|10
|пз
|Мануэль Ланцини
|11
|пз
|Факундо Колидио
|9
|нп
|Мигель Борха
|20
|зщ
|Мильтон Каско
46'
|13
|зщ
|Энсо Диас
46'
|30
|пз
|Франко Мастантуоно
52'
|17
|зщ
|Пауло Диас
53'
|19
|пз
|Клаудио Эчеверри
64'
История личных встреч
|22.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 17-й тур
|2 : 1
|13.10.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 25-й тур
|2 : 1
|09.05.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 14-й тур
|2 : 1
|30.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|22.11.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 21-й тур
|0 : 1
|28.02.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 3-й тур
|0 : 1
|01.10.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур
|1 : 1
|23.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 12-й тур
|0 : 2
|30.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур
|0 : 1
|25.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|21.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур
|0 : 1
|18.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|14.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
Лига Професиональ - 1-я фаза
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Годой-Крус
|14
|29
|2
|Ривер Плейт
|14
|27
|3
|Эстудиантес ЛП
|14
|27
|4
|Аргентинос Хуниорс
|14
|26
|5
|Барракас Сентраль
|14
|26
|6
|Дефенса и Хустисия
|14
|26
|7
|Бока Хуниорс
|14
|25
|8
|Велес Сарсфилд
|14
|25
|9
|Расинг А
|14
|24
|10
|Тальерес
|14
|24
|11
|Ланус
|14
|23
|12
|Индепендьенте
|14
|23
|13
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|21
|14
|Унион
|14
|20
|15
|Платенсе
|14
|18
|16
|Институто
|14
|17
|17
|Банфилд
|14
|17
|18
|Уракан
|14
|16
|19
|Сан-Лоренсо
|14
|16
|20
|Химнасия и Эсгрима ЛП
|14
|16
|21
|Росарио Сентраль
|14
|15
|22
|Бельграно
|14
|14
|23
|Депортиво Риестра
|14
|13
|24
|Сентраль Кордова
|14
|11
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|10
|26
|Атлетико Сармьенто
|14
|9
|27
|Индепендьенте Ривадавия
|14
|8
|28
|Тигре
|14
|5
Лига Професиональ - 2-я фаза
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Велес Сарсфилд
|17
|36
|2
|Уракан
|17
|31
|3
|Тальерес
|17
|31
|4
|Институто
|17
|28
|5
|Унион
|17
|27
|6
|Атлетико Тукуман
|16
|26
|7
|Ривер Плейт
|17
|25
|8
|Расинг А
|17
|25
|9
|Бельграно
|17
|25
|10
|Депортиво Риестра
|17
|24
|11
|Химнасия и Эсгрима ЛП
|17
|23
|12
|Росарио Сентраль
|16
|22
|13
|Годой-Крус
|16
|22
|14
|Индепендьенте
|17
|22
|15
|Бока Хуниорс
|16
|21
|16
|Платенсе
|17
|21
|17
|Эстудиантес ЛП
|16
|20
|18
|Ланус
|17
|20
|19
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|20
|20
|Аргентинос Хуниорс
|16
|19
|21
|Сентраль Кордова
|17
|19
|22
|Индепендьенте Ривадавия
|16
|19
|23
|Тигре
|16
|18
|24
|Атлетико Сармьенто
|17
|18
|25
|Сан-Лоренсо
|16
|17
|26
|Банфилд
|16
|17
|27
|Дефенса и Хустисия
|16
|12
| 28
Зона вылета
|Барракас Сентраль
|16
|11