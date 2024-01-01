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Платенсе - Ривер Плейт 07 Октября прямая трансляция

07 Октября 2024 года в 01:00 (+03:00). Аргентина — Примера, Лига Професиональ - 2-я фаза. 17-й тур
Платенсе
Окончен
0 : 0
Ривер Плейт

  • 39'
    Висенте Таборда
  • 42'
    Гастон Сусо
  • 82'
    Фернандо Хуарес
0'
45'
90'
  • 42'
    Херман Песселья
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Платенсе - Ривер Плейт, которое состоится 07 Октября 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина — Примера, Лига Професиональ - 2-я фаза. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Платенсе
Флорида, Буэнос-Айрес
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
31АргентинаврJuan Cozzani
4АргентиназщБаутиста Баррос
13АргентиназщIgnacio Vazquez
6АргентиназщГастон Сусо
18АргентиназщSasha Marcich
14АргентинапзЛеонель Пикко
83'
8АргентинапзФернандо Хуарес
29АргентинапзFranco Minerva
60'
7АргентинапзГидо Майнеро
84'
16АргентинанпВисенте Таборда
69'
9АргентинанпМатео Пельегрино
83'
26АргентинапзИгнасио Шор
60'
11АргентинапзФранко Бальдассарра
69'
21АргентинапзИван Гомес
83'
33АргентинанпАугусто Диего Лотти
83'
5АргентинапзCarlos Villalba
84'
25АргентинаврКонан Ледесма
16АргентиназщФабрисио Бустос
46'
33АргентиназщХерман Песселья
53'
14АргентиназщЛеандро Гонсалес Пирес
24АргентиназщМаркос Акунья
46'
5АргентинапзМатиас Краневиттер
64'
31АргентинапзСантьяго Симон
26АргентинапзНачо Фернандес
52'
10АргентинапзМануэль Ланцини
11АргентинапзФакундо Колидио
9КолумбиянпМигель Борха
20АргентиназщМильтон Каско
46'
13АргентиназщЭнсо Диас
46'
30АргентинапзФранко Мастантуоно
52'
17ЧилизщПауло Диас
53'
19АргентинапзКлаудио Эчеверри
64'
История личных встреч
22.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 17-й тур Ривер Плейт2 : 1Платенсе
13.10.2022 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 25-й тур Ривер Плейт2 : 1Платенсе
09.05.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 14-й тур Ривер Плейт2 : 1Платенсе
30.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Ривер Плейт3 : 0Платенсе
22.11.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 21-й тур Платенсе0 : 1Ривер Плейт
28.02.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 3-й тур Платенсе0 : 1Ривер Плейт
01.10.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур 1 : 1Платенсе
23.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур Платенсе1 : 0
15.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур 1 : 1Платенсе
01.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур Платенсе1 : 2
24.08.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 12-й тур 0 : 2Платенсе
30.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур Ривер Плейт0 : 1
25.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 2-й матч Ривер Плейт1 : 0
21.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур 0 : 1Ривер Плейт
18.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч 1 : 1Ривер Плейт
14.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур Ривер Плейт4 : 1
Турнирная таблица
Лига Професиональ - 1-я фаза
КомандаИО
1 Годой-Крус1429
2 Ривер Плейт1427
3 Эстудиантес ЛП1427
4 Аргентинос Хуниорс1426
5 Барракас Сентраль1426
6 Дефенса и Хустисия1426
7 Бока Хуниорс1425
8 Велес Сарсфилд1425
9 Расинг А1424
10 Тальерес1424
11 Ланус1423
12 Индепендьенте1423
13 Ньюэллс Олд Бойз1421
14 Унион1420
15 Платенсе1418
16 Институто1417
17 Банфилд1417
18 Уракан1416
19 Сан-Лоренсо1416
20 Химнасия и Эсгрима ЛП1416
21 Росарио Сентраль1415
22 Бельграно1414
23 Депортиво Риестра1413
24 Сентраль Кордова1411
25 Атлетико Тукуман1410
26 Атлетико Сармьенто149
27 Индепендьенте Ривадавия148
28 Тигре145
Лига Професиональ - 2-я фаза
КомандаИО
1 Велес Сарсфилд1736
2 Уракан1731
3 Тальерес1731
4 Институто1728
5 Унион1727
6 Атлетико Тукуман1626
7 Ривер Плейт1725
8 Расинг А1725
9 Бельграно1725
10 Депортиво Риестра1724
11 Химнасия и Эсгрима ЛП1723
12 Росарио Сентраль1622
13 Годой-Крус1622
14 Индепендьенте1722
15 Бока Хуниорс1621
16 Платенсе1721
17 Эстудиантес ЛП1620
18 Ланус1720
19 Ньюэллс Олд Бойз1720
20 Аргентинос Хуниорс1619
21 Сентраль Кордова1719
22 Индепендьенте Ривадавия1619
23 Тигре1618
24 Атлетико Сармьенто1718
25 Сан-Лоренсо1617
26 Банфилд1617
27 Дефенса и Хустисия1612
28
Зона вылета
Барракас Сентраль1611

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