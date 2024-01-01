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Молдавия - Андорра 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
10 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 2. 3-й тур
Молдавия
Андорра

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Андорра, которое состоится 10 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 2. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молдавия
Андорра
Главные тренеры
Молдавия Сергей Викторович Клещенко
Андорра Кольдо Альварес
История личных встреч
14.06.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 4-й тур Молдавия2 : 1Андорра
06.06.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 2-й тур Андорра0 : 0Молдавия
11.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. 7-й тур Андорра1 : 0Молдавия
08.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. 3-й тур Молдавия1 : 0Андорра
28.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Андорра0 : 1Молдавия
05.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Андорра0 : 3Молдавия
14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Молдавия1 : 1Андорра
09.02.2011 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2011 Молдавия2 : 1Андорра
10.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Молдавия1 : 0
07.09.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 1-й тур Молдавия2 : 0
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Молдавия0 : 4
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Молдавия3 : 2
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Молдавия
10.09.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 2-й тур Андорра0 : 1
04.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Андорра
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 0Андорра
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 5 : 0Андорра
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Андорра
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия26
2
1/4 финала
Франция23
3
Стыковая зона
Бельгия23
4
Зона вылета
Израиль20
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия24
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина21
4
Зона вылета
Венгрия21
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия26
2 Албания23
3 Чехия23
4
Зона вылета
Украина20
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция26
2 Англия26
3 Ирландия20
4
Зона вылета
Финляндия20
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения24
2 Норвегия24
3 Австрия21
4
Зона вылета
Казахстан21
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция24
2 Уэльс24
3 Исландия23
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния26
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва20
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония24
2 Армения23
3 Латвия23
4
Зона вылета
Фарерские острова21
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Мальта23
3 Андорра10

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